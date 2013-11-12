Главное за день: обзор топ-новостей

Предприниматели просят Януковича перенести подписание Соглашения с ЕС на год

«Если это можно, давайте пока подписания на один год пока перенесем. Еще дайте нам возможность подготовиться, дайте возможность закупить оборудование. Это большая просьба не только моя, это большая просьба промышленников», - сказал народный депутат Валентин Ландик на встрече с представителями Украинского союза промышленников и предпринимателей и Федерации профсоюзов Украины.

Украинские товаропроизводители испытывают дискриминацию со стороны РФ - МИД

Заместитель министра иностранных дел Украины Виктор Майко считает дискриминационными действия со стороны России относительно украинских товаропроизводителей.

Он напомнил, что в этом году Украина потеряла 25% товарооборота с РФ.

Между тем, на границе с Россией вступили в силу новые правила Таможенного союза - для оформления грузов и транспортных средств перевозчикам в пунктах пропуска нужно будет предоставить необходимые сертификаты для въезда на территорию Российской Федерации.

Так, в Сумской области на межгосударственном пункте пропуска «Бачевск» по состоянию на 13 часов 12 ноября очередь грузовых автомобилей растянулась на 3 километра.

Анализ Соглашения об ассоциации показал, что Украина не нарушила никаких договоренностей с РФ

По словам министра юстиции Елены Лукаш, проведенный анализ позволил определить круг вопросов первостепенного значения, которые должны быть учтены при организации процесса выполнения Украиной Соглашения.

"Мы проанализировали проект Соглашения об ассоциации с ЕС, привлекая к этой работе ведущих отечественных ученых. Анализ подтвердил, что положения Соглашения не противоречат Конституции Украины, отвечают как национальному законодательству, так и международным обязательствам Украины", - сказала министр.

Оппозиция зарегистрировала еще один законопроект "о Тимошенко"

Народные депутаты от «Батькивщины» Андрей Кожемякин, Ирина Луценко, Геннадий Москаль, от «УДАРа» Ирина Геращенко и от «Свободы» Андрей Мищенко зарегистрировали в Верховной Раде Украины законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины по реализации принципа гуманизма при исполнении отдельных видов наказаний».

Вместе с тем депутаты от оппозиции и ПР обвиняют друг друга в срыве работы над законопроектом по решению «вопроса Тимошенко».

Данные обвинения прозвучали после того , как участники рабочей группы по подготовке законопроекта по лечению заключенных за рубежом, который может предоставить такое право осужденной экс-премьеру Юлии Тимошенко, не приняли никакого решения и разошлись.

Сама же Юлия Тимошенко призывает лидеров Европейского Союза, украинское гражданское общество и оппозицию при любых обстоятельствах добиваться подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

Ситуация с судном Nour M дискредитирует Украину перед саммитом в Вильнюсе - эксперты

Ситуацию вокруг судна Nour M, что выходило Украины под флагом Сьерра-Леоне с большим количеством автоматов и боеприпасов без необходимых документов, которое перехватили греческие пограничники, эксперты Da Vinci AG Analytic Group расценивают как попытку дискредитировать Украину перед саммитом в Вильнюсе.

Минфин хочет "одолжить" в украинцев три миллиарда гривен

Минфин намерен привлечь у населения через казначейские обязательства до 3 млрд грн в 2014 году

Суд избрал Власенко меру пресечения

Печерский районный суд Киева избрал защитнику Юлии Тимошенко Сергею Власенко, который обвиняется в избиении своей бывшей жены Натальи Окунской, меру пресечения в виде залога в сумме 22 тыс. 940 грн

В то же время судом Власенко запрещено покидать территорию Киева, за исключением выезда в Харьков для выполнения им функций защитника Юлии Тимошенко.

Кроме того, суд обязал Власенко с целью предотвращения уклонения от сотрудничества со следствием сдать следователю Генпрокуратуры на хранение свой ​​загранпаспорт и другие документы, которые могут дать ему возможность выезда за границу.

Также сегодня представитель Генпрокуратуры в суде Дмитрий Борзых заявил, что обвинения, выдвинутые Сергею Власенко в избиении своей бывшей жены, не имеют политической подоплеки, а касаются исключительно бытового конфликта

Сам Власенко утверждает, что, несмотря на избрание ему меры пресечения, не намерен реже посещать свою подзащитную в харьковской больнице .

Молдова стала лидером среди стран Восточного партнерства по уровню свободы СМИ

По уровню свободы СМИ в странах Восточного партнерства лидирует Молдова , Украина заняла четвертое место из шести

Европарламент и Европейский совет согласовали бюджет ЕС на 2014 год

Как сообщили УНИАН в Представительстве Европейского Союза в Украине, бюджет ЕС на 2014 год предусматривает 142,6 миллиарда евро поступлений и 135,5 миллиарда евро выплат.

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У львовских депутатов не получилась отставка губернатора

За выражение недоверия председателю Львовской ОГА проголосовали 72 депутата, против - 5 депутатов, воздержался - 1, недействительными признаны 3 бюллетеня. Для принятия решения о выражении недоверия необходимо было набрать 78 голосов.

Азаров: На то, что позарез необходимо, денег хватает

Украина, несмотря на осложненные отношения с Российской Федерацией, высокую цену на газ, а также большую долговую нагрузку, имеет достаточно средств для обеспечения социальных расходов, заявил премьер.

Кучма: не подписав соглашение с ЕС Украина останется у разбитого корыта (видео)

"Я может грубовато отвечу, но хочу, чтобы меня совершенно правильно поняли, тем более, что я не последняя инстанция, которая должна делать выводы "что, если". Мне кажется, что мы останемся у разбитого корыта с невыполненными некоторыми своими решениями", - заявил Кучма.

Вступление в Таможенный союз поддерживают только 14% украинцев

45% украинцев считают, что Украина должна подписать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом, только 14 % среди вариантов интеграции Украины выбирают вступление в Таможенный союз. 15% граждан отстаивают позицию, что Украина не должна вступать ни в какие союзы.

СМИ: Нафтогаз не планирует закупок у Газпрома до конца года

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