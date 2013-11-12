Оппозиция зарегистрировала еще один законопроект "о Тимошенко"

Сведения о зарегистрированном законопроекте размещены на сайте парламента, однако самого текста сейчас нет. В то же время, фотокопия законопроекта размещена на сайте «Батькивщины».

Так, в частности, законопроектом предусмотрено внести изменения в Уголовный кодекс Украины. Он дополняется статьей 84-1, согласно которой лицо, которое во время отбывания наказания в виде лишения свободы на определенный срок заболело предусмотренной частью второй статьи 84 этого Кодекса или иной болезнью, делающей невозможным соблюдение им установленного уголовно-исполнительным законодательством режима отбывания наказания, может быть освобождено от отбывания наказания, если надлежащее лечение такой болезни может быть проведено в заграничном медицинском учреждении, а течение болезни без такого лечения создает опасность для жизни лица или наступления тяжких последствий для его здоровья.

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Кроме того, устанавливается, что решение об освобождении от отбывания наказания на основании части первой этой статьи принимается судом по заявлению осужденного лица, его защитника, близкого родственника или представления начальника учреждения (органа) исполнения наказаний при наличии письменного согласия соответствующего заграничного медицинского учреждения принять такое лицо на лечение и заключения медицинского учреждения, привлеченного к его лечению.

В то же время, освобождение от отбывания наказания в связи с необходимостью лечения лица за рубежом не применяется к лицу, отбывающему наказание в виде лишения свободы на определенный срок за умышленное особо тяжкое преступление или умышленное тяжкое преступление, объединенное с насилием, а также за преступление, совершенное в составе организованной группы или преступной организации, или за преступление, предусмотренное статьями 258-258-5, 305-307, 436-447 этого Кодекса.

Кроме того, это касается лица, которое отбывает наказание за умышленное тяжкое преступление, которое оно совершило до погашения или снятия судимости за ранее совершенное умышленное тяжкое или умышленное особо тяжкое преступление; отбывает наказание за преднамеренное преступление, совершенное в период после освобождения лица от наказания, его отбывания, замены наказания более мягким или смягчения наказания и до погашения или снятия судимости.

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Также устанавливается, что время лечения лица засчитывается в срок неотбытой части наказания, при этом один день лечения отвечает одному дню лишения свободы. Если после освобождения лицо без уважительных причин не начало или прекратило лечение, покинуло медицинское учреждение, или иным образом уклоняется от лечения, то суд может принять решение о направлении лица для отбывания неотбытой части наказания.

В то же время, если после освобождения лица на основании части первой этой статьи возникли основания для его освобождения от отбывания наказания, не связанные с лечением, суд принимает решение о таком освобождении до завершения лечения.

Решение об освобождении от дальнейшего отбывания наказания до завершения лечения суд принимает также в случае, если время, прошедшее с начала лечения, после исчисления его по правилам, предусмотренным частью пятой этой статьи, превышает срок неотбытой части наказания.

После завершения лечения суд освобождает лицо от дальнейшего отбывания наказания, если основания для такого освобождения, не связанные с лечением лица, возникли после его завершения или если время лечения, исчисленное по правилам, предусмотренным частью пятой этой статьи, превышает срок неотбытой части наказания.

Также после завершения лечения суд в зависимости от результатов лечения и поведения лица может освободить его от дальнейшего отбывания наказания, заменить его неотбытую часть наказания более мягким наказанием или направить лицо для отбывания наказания, которое оно должно отбыть после зачисления времени лечения в срок неотбытой части наказания.

Законопроектом предусмотрено внести изменения в Уголовно-исполнительный кодекс Украины, согласно которым в предусмотренных законом случаях лечение осужденных может осуществляться за пределами мест лишения свободы, в том числе в заграничных медицинских учреждениях. При этом отмечается, что оплата такого лечения осуществляется осужденными или их родственниками за счет собственных средств.