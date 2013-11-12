СМИ рассказали, сколько дней украинцы будут отдыхать на Новый год
08:34, 12 ноября 2013Общество
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На новогодние праздники украинцам могут дать всего два выходных (итак положенных, согласно Кодексу законов о труде).
Украина не может себе позволить длительные выходные
Об этом сообщил источник из Кабинета министров.
«Пока что, решение никто не принимал. Если не примут вовсе, то будем работать по обычному плану – среда, 1 января, выходной, а 2 января – уже на работу. Тоже самое касается и Рождества – выходной только 7 января», - уверил источник газеты Вести в правительстве.
Недавно премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Украина не может себе позволить длительные выходные на новый год.
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