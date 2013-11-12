СМИ рассказали, сколько дней украинцы будут отдыхать на Новый год

Об этом сообщил источник из Кабинета министров.

«Пока что, решение никто не принимал. Если не примут вовсе, то будем работать по обычному плану – среда, 1 января, выходной, а 2 января – уже на работу. Тоже самое касается и Рождества – выходной только 7 января», - уверил источник газеты Вести в правительстве.

Недавно премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Украина не может себе позволить длительные выходные на новый год.