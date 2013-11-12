Власенко не намерен реже посещать Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Власенко заявил сегодня в комментарии журналистам после заседания Печерского районного суда Киева, на котором ему была избрана мера пресечения свободы в виде внесения денежного залога. Также, согласно решению суда, Власенко обязан в течение двух месяцев по понедельникам и четвергам с 9.00 до 11.00 являться в Главное следственное управление Генпрокуратуры и отмечаться.

“С одной стороны, они меня обязали дважды в неделю где-то там отмечаться, но это означает, что я в эти дни точно не смогу поехать к Юлии Владимировне, но при этом они предоставили мне возможность без каких-либо разрешений ездить в Харьков... Я ездил до этого в Харьков, ориентировочно, дважды в неделю. Я не собираюсь изменять свой график в том случае, если прокуратура не будет меня дергать на какие-то эфемерные следственные действия”, - сказал Власенко.

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Комментируя решение суда, Власенко назвал его необоснованным и полностью скопированным, без учета доводов стороны защиты, с ходатайства Генпрокуратуры.

“Я вынужден констатировать, что ничего в этой стране за два года после вынесения приговора Юлии Тимошенко не изменилось - политические репрессии как шли, так и идут”, - отметил защитник.

При этом Власенко в который раз подчеркнул, что не существует никаких оснований для проведения следственных действий по «надуманному» уголовному делу о якобы избиении им бывшей жены, равно как нет никаких оснований для применения к нему любой меры пресечения.

Отвечая на вопрос журналистов, бил ли он свою бывшую жену Наталию Окунскую, Власенко сказал: “Я подчеркиваю еще раз: я порядочный человек, я девушек не бью”.

Как сообщал УНИАН, 11 ноября Власенко вызывали на допрос в Генпрокуратуру, где известили о подозрении в неоднократном применении физических насильственных действий к бывшей жене Наталии Окунской.

Генпрокуратура обвиняет Власенко в совершении преступления по ч. 1, ч. 2 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) и ч. 1 ст. 126 (побои и истязания) Уголовного кодекса Украины.

Сегодня, 12 ноября, Печерский райсуд Киева избрал Власенко меру пресечения в виде залога в сумме 22 тыс. 940 грн.

Также, по решению суда, Власенко обязан в течение двух месяцев по понедельникам и четвергам с 9.00 до 11.00 являться в Главное следственное управление Генпрокуратуры и отмечаться.

Вместе с тем, суд обязал Власенко с целью предотвращения уклонения от сотрудничества со следствием сдать следователю Генпрокуратуры на хранение свой загранпаспорт и другие документы, которые могут дать ему возможность выезда за границу.

В то же время судом Власенко запрещено покидать территорию Киева, за исключением выезда в Харьков для выполнения им функций защитника Тимошенко.