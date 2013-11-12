Нардепы, которые должны решить вопрос Тимошенко, поссорились и разошлись

Как передает корреспондент УНИАН, оппозиция предложила свой вариант законопроекта о лечении заключенных за рубежом, но представители фракции Партии регионов раскритиковали его, назвали неприемлемым для принятия парламентом.

Народный депутат-«регионал» Владимир Олийнык назвал оппозиционный законопроект “никудышным”. По его словам, документ противоречит положениям законодательства и Конституции Украины.

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В ответ представители оппозиции предложили фракции Партии регионов представить на рассмотрение группы свой законопроект, но Олийнык заявил, что Партия регионов будет придерживаться позиции и не отойти от нее, что не будет предлагать законопроект, позволяющий заключенным лечиться за рубежом.

В результате между участниками рабочей группы началась словесная перепалка, в частности, между народным депутатом от ПР Инной Богословской и народным депутатом от «Батькивщины» Андреем Кожемякиным. В частности, Богословская назвала Кожемякина “кагебистом”, который не хочет решить «вопрос Тимошенко», а тот в ответ предложил ей успокоиться и выпить воды.

В конце заседания представители оппозиции встали и заявили, что зарегистрируют свой законопроект, который предложили сегодня рабочей группе, и выносят его завтра на рассмотрение парламента.

Участники группы не договорились о проведении следующего заседания.