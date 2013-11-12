У львовских депутатов не получилась отставка губернатора

Как передает корреспондент УНИАН, на сессии облсовета обнародовали результаты тайного голосования по вопросу выражения недоверия председателю Львовской ОГА Сало. За выражение недоверия проголосовали 72 депутата, против - 5 депутатов, воздержался - 1, недействительными признано 3 бюллетеня.

Для принятия решения о выражении недоверия необходимо было набрать 78 голосов.

Всего получил бюллетени и принял участие в голосовании 81 депутат.

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Общее количество депутатов облсовета - 116.

Как сообщал УНИАН, 31 октября, Президент Украины Виктор Янукович своим указом назначил Сало председателем Львовской ОГА. Генерал-майор милиции Сало с ноября 2012 года занимал должность начальника Управления МВД в Ивано-Франковской области.

На минувшей неделе львовские организации национально-демократических партий подписали заявление с требованием к депутатам Львовского областного совета выразить недоверие новоназначенному губернатору Олегу Сало. А оппозиционные партии ВО «Батькивщина», «УДАР» и ВО «Свобода» начали сбор подписей за выражение недоверия Сало на ближайшей сессии Львовского областного совета.

В оппозиции отмечают, что, будучи начальником львовской областной милиции, в 2004 году Сало пытался помешать свободному волеизъявлению украинцев. "Именно по его приказу блокировались автобусные колонны, которые двигались на Киев, под колеса бросали шипы", - отмечается в заявлении.

Оппозиция обращает внимание, что против Сало было возбуждено уголовное дело за использование полмиллиона гривень, выделенных на ремонт здания львовского облуправления милиции, для строительства «роскошной дачи тогдашнего министра внутренних дел Николая Билоконя».