Суд избрал Власенко меру пресечения

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня после 3,5 часа пребывания в совещательной комнате объявила следователь-судья Светлана Волкова.

Также, по решению суда, Власенко обязан в течение двух месяцев по понедельникам и четвергам с 9.00 до 11.00 являться в Главное следственное управление Генпрокуратуры и отмечаться.

Вместе с тем, суд обязал Власенко с целью предотвращения уклонения от сотрудничества со следствием сдать следователю Генпрокуратуры на хранение свой загранпаспорт и другие документы, которые могут дать ему возможность выезда за границу.

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В то же время, судом Власенко запрещено покидать территорию Киева, за исключением выезда в Харьков для выполнения им функций защитника Юлии Тимошенко.

Как отмечается в решении суда, Власенко должен внести на депозитный счет Печерского районного суда Киева указанные денежные средства до 19 ноября включительно.

В случае, если подозреваемое лицо нарушит возложенные на него судом обязательства, то внесенный им денежный залог будет отчислен в доход государства.

Как сообщал УНИАН, 11 ноября Власенко вызывали на допрос в Генпрокуратуру, где известили о подозрении в неоднократном применении физических насильственных действий к бывшей жене Наталии Окунской.

Сегодня на заседании суда прокурор заявил, что Генеральная прокуратура Украины просит Печерский районный суд Киева избрать для Власенко меру пресечения в виде внесения залога в сумме 22 тыс. 940 грн и личного обязательства.

Генпрокуратура обвиняет Власенко в совершении преступления по ч. 1, ч. 2 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) и ч. 1 ст. 126 (побои и истязания) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, 11 ноября защитника экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко Власенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру и вручили уведомление о подозрении в неоднократном применении физических насильственных действий в отношении бывшей жены Натальи Окунской.