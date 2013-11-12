СМИ: Нафтогаз не планирует закупки у Газпрома до конца года

С пятницы НАК "Нафтогаз Украины" перестала отбирать газ монополии. Ни одна из сторон официально не комментирует ситуацию, но, по данным источников "КоммерсантЪ", "Нафтогаз" не планирует приобретать топливо у "Газпрома" вплоть до конца года, используя запасы из подземных хранилищ. Единственным поставщиком российского газа в страну останется Ostchem Дмитрия Фирташа. Впрочем, сильные холода могут изменить ситуацию.

Украина с 8 ноября перестала отбирать российский газ - это следует из данных российского госпредприятия "Центральное диспетчерское управление ТЭК" (ЦДУ ТЭК). На прошлой неделе вице-премьер Юрий Бойко предупреждал, что НАК "Нафтогаз Украины" намерена свести к минимуму закупку газа у "Газпрома" в ответ на "формальный подход" российской монополии к проблеме долгов Киева за поставки топлива. При этом Украина продолжает импортировать газ из Польши и Венгрии. В октябре, по данным ЦДУ ТЭК, в Украину поступило 3,2 млрд кубометров газа из России. "Нафтогаз" и "Газпром" не комментируют ситуацию, но в обеих компаниях "Ъ" неофициально подтвердили приостановку поставок. На этом фоне акции "Газпрома" возглавили падение на российском фондовом рынке, подешевев к закрытию торгов на Московской бирже на 1,9% при снижении индекса ММВБ на 0,4%.

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"Украина не нуждается в дополнительных объемах топлива. Сейчас стоит довольно теплая погода, и накопленного в подземных хранилищах (ПХГ.—"Ъ") газа достаточно для работы коммунального комплекса",— рассказал "Ъ" источник в "Укртрансгазе". По его словам, у "Нафтогаза" нет денег, и компания не хочет заводить новых долгов. Она уже должна "Газпрому" около $800 млн за поставки газа в августе и пока погашает долг темпами, сопоставимыми с начислением процентов за просрочку (6% годовых). Кроме того, по словам представителя "Газпрома" Сергея Куприянова, "Нафтогаз" должен $1,35 млрд за поставки газа в октябре.

Источник в "Укртрансгазе" уверяет, что "Нафтогаз" в этом году вообще больше не планирует закупать российский газ, решение может быть пересмотрено только в случае сильных холодов — "технически это не составляет проблем", поясняет собеседник "Ъ". Но в "Нафтогазе" рассчитывают, что покупать газ продолжит компания Ostchem давнего партнера "Газпрома" украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, которой нужно закачать в ПХГ еще около 2 млрд кубометров. В течение октября Ostchem закачала около 4 млрд кубометров, тогда как "Нафтогаз", наоборот, поднял 2,1 млрд кубометров, и на конец месяца в ПХГ Украины было 19,3 млрд кубометров. В Ostchem закупки российского газа не комментируют.