Власенко инкриминируют "бытовуху", а не политику - ГПУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Борзых заявил сегодня в комментарии журналистам по завершению судебного заседания в Печерском районном суде, где Власенко была избрана мера пресечения свободы.

“Сумма залога, которая избрана, соответствует имущественному статусу подозреваемого. Относительно доводов защиты, что данное дело является политическим, могу сказать, что они абсолютно не выдерживают критики - это обычный бытовой конфликт, который затянулся и вылился в неоднократные нанесения телесных повреждений”, - сказал представитель прокуратуры, заметив, что в силу того, что Власенко на момент нанесения своей бывшей жене телесных повреждений имел специальный статус, то есть был народным депутатом Украины, то Генпрокуратура обязана расследовать данное уголовное правонарушение.

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Отвечая на вопрос, каким образом эксперты в 2013 году установили факт нанесения телесных повреждений бывшей жене Власенко, если события имели место в 2008 году, Борзых пояснил, что потерпела каждый раз после того, как к ней применялось насилие со стороны Власенко, обращалась в медицинские учреждения, которые предоставляли соответствующие экспертные заключения, и эти факты в дальнейшем, после проведения комплексной экспертизы, стали доказательствами по делу.

Как сообщал УНИАН, 11 ноября Власенко вызывали на допрос в Генпрокуратуру, где известили о подозрении в неоднократном применении физических насильственных действий к бывшей жене Наталии Окунской.

Генпрокуратура обвиняет Власенко в совершении преступления по ч. 1, ч. 2 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) и ч. 1 ст. 126 (побои и истязания) Уголовного кодекса Украины.

Сегодня, 12 ноября, Печерский райсуд Киева избрал Власенко меру пресечения в виде залога в сумме 22 тыс. 940 грн.

Также, по решению суда, Власенко обязан в течение двух месяцев по понедельникам и четвергам с 9.00 до 11.00 являться в Главное следственное управление Генпрокуратуры и отмечаться.

Вместе с тем, суд обязал Власенко с целью предотвращения уклонения от сотрудничества со следствием сдать следователю Генпрокуратуры на хранение свой загранпаспорт и другие документы, которые могут дать ему возможность выезда за границу.

В то же время судом Власенко запрещено покидать территорию Киева, за исключением выезда в Харьков для выполнения им функций защитника Тимошенко.