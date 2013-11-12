В Сумской области на границе с РФ стоит 3-километровая очередь фур

Об этом УНИАН сообщили журналисты из приграничного Глуховского района.

По их словам, в последний раз такое количество грузовиков здесь накапливались в марте, когда пересечение границы осложнил снегопад.

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«В пункте пропуска со стороны украинской границы стоят сотни фур, очередь растянулась на три километра. Длину очереди мы измеряли при помощи спидометра нашего автомобиля, проехав от начала до конца очереди», - рассказали журналисты.

В свою очередь в пресс-службе главного управления Министерства доходов и сборов в Сумской области УНИАН сообщили, что 11 ноября, накануне введения новых правил начальник Сумской таможни Миндоходов Дмитрий Афанасиади встретился с российскими коллегами на территории международного автомобильного пункт пропуска «Бачевск»-«Троебортное» с целью урегулирования проблемных вопросов прохождения таможенного контроля грузовым автотранспортом.

«По результатам переговоров российская сторона начала работать без задержек, в плановом режиме. На данный момент ситуация полностью урегулирована. До конца дня очереди грузовиков на границе не будет», - уверила начальник пресс-службы ГУ Миндоходов в Сумской области Наталия Шаповал.

Как сообщал УНИАН, 2 ноября в международном пункте пропуска "Должанский" (Свердловский район Луганской области) в направлении России образовалась очередь из 70 грузовых автомобилей. Как сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области, причиной скопления грузовиков на границе является отмена Россией с 28 октября действия книжек международных дорожных перевозок на таможне.

Справка УНИАН. В таможенных органах, подчиненных Центральному таможенному управлению России, начали реализовываться меры, направленные на обеспечение соблюдения таможенного транзита товаров, ввозимых на территорию Таможенного союза. В частности, отменено действие книжек международных дорожных перевозок (МДП), вместо них будут применяться другие виды обеспечения таможенного транзита. С 12 ноября таможенный транзит через Сумскую область в Российскую Федерацию осуществляется без книжек МДП. Об изменениях в законодательстве Министерство доходов и сборов Украины предварительно предупреждало перевозчиков.