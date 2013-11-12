Молдова стала лидером среди стран Восточного партнерства по уровню свободы медиа

Как сообщили УНИАН в представительстве Европейского Союза в Украине, об этом свидетельствуют результаты второго измерения Индекса свободы СМИ шести стран Восточного партнерства, представленные в Киеве Международной общественной организацией «Интерньюз-Украина».

Руководитель отдела прессы и информации Представительства ЕС в Украине Золтан Салаи отметил важность свободы слова и медиа как ключевых ценностей Европейского Союза. В частности, он подчеркнул, что данный проект помогает лучшему пониманию в ЕС специфики регионального медиапространства, а также способствует обмену информацией между журналистскими сообществами стран Восточного партнерства.

Согласно Индексу, Молдова заняла первое место, Грузия – второе, Армения и Украина очутились на третьей и четвертой ступеньках соответственно, пятое и шестое места достались Азербайджану и Беларуси соответственно.

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Анализируя результаты исследования, координатор проекта от МОО «Интерньюз-Украина» Наталия Сад отметила: «Несмотря на наибольший прогресс, достигнутый Украиной во взаимоотношениях с Европейским Союзом в последнее время, ее четвертое место в рейтинге определяет несовершенное законодательство и системные нарушения по его соблюдению. Зато Молдова и Грузия, которые только планируют парафировать Соглашение об ассоциации с ЕС на Вильнюсском саммите Восточного партнерства, резонно занимают первое и второе места соответственно».

В свою очередь, главный редактор сайта Eastern Partnership Media Freedom Watch (mediafreedomwatch.org) Анатолий Марциновский привел наиболее резонансные события со знаком «+» и «-» в медиа-жизни стран шестерки. В частности, он отметил, что по мнению подавляющего большинства опрошенных украинских медиа-экспертов, кибер-атаки на почтовые ящики журналистов с целью их дискредитации и создание клонов «Украинской правды» - наиболее негативный тренд на медиа-рынке Украины в июле – сентябре 2013 г. С другой стороны, позитивом является судебное решение по делу Ольги Сницарчук и Владислава Соделя, внесение на второе чтение законопроектов об общественном вещании и разгосударствлении СМИ, - отмечают эксперты.

Справка. Проект «EAP East Media Freedom Watch. Мониторинг свободы медиа стран Восточного партнерства» призван способствовать защите свободы слова и медиа в странах шестерки путем повышения осведомленности общественности на региональном и международном уровнях о ситуации со свободой СМИ и журналистов региона. Проект реализуется МОО «Интерньюз-Украина» при поддержке Европейского Союза и в сотрудничестве с ведущими медийными неправительственными организациями: Ереванским пресс-клубом (Армения), Союзом журналистов «Ени Несил» (Азербайджан), Ассоциацией «Зеленая Волна» (Грузия), Центром независимой журналистики (Молдова) и партнерами из Беларуси.

Восточное партнерство – это грамма Европейского Союза, основанная в 2008-ом году. Ее странами-участницами являются Азербайджан, Беларусь, Армения, Грузия, Молдова и Украина.