Оппозиция и ПР обвиняют друг друга в срыве решения "вопроса Тимошенко"

Народные депутаты от оппозиции и Партии регионов, члены рабочей группы по разработке согласованного законопроекта о предоставлении заключенным возможности лечиться за рубежом обвиняют друг друга в срыве работы над законопроектом.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО “Батькивщина”, Партия регионов отказалась работать над разработкой компромиссного законопроекта о лечении заключенных за рубежом. После полуторачасового перерыва, который был объявлен по требованию представителей провластной фракции якобы для изучения предложений оппозиции о внесении изменений в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы об условно-досрочном освобождении в связи с необходимостью лечения за рубежом, «регионалы» на повышенных тонах раскритиковали эти предложения и отказались работать дальше.

Отвечая на вопрос журналистов о том, что рабочая группа предложит завтра для рассмотрения парламента, представитель в группе от фракции «Батькивщина» Геннадий Москаль заявил, что оппозиция сегодня зарегистрирует соответствующий законопроект и предложит завтра его рассмотреть.

«На данном этапе создание рабочей группы не дало позитивных результатов», - отметил народный депутат.

По словам Москаля, представители провластного большинства не намеревались находить консенсус: они пришли на заседание рабочей группы ни с чем и только то и делали, что подвергали жесткой критике предложения оппозиции.

«Учтя все замечания, которые прозвучали вчера от «регионалов», все их страхи, мы сегодня утром пришли на группу с готовым документом... и они соглашались с этими предложениями до того, пока не взяли перерыв и не поехали на Банковую, после чего у них кардинально изменилось мнение», - подчеркнул Москаль.

«Партия регионов не хочет европейской интеграции, поэтому сегодня они уже перешли на крик, на личные оскорбления. У них какая-то фобия относительно Тимошенко, и эта фобия не дает двигаться вперед», - подчеркнул Москаль.

В свою очередь, комментируя ход заседания рабочей группы по вопросам разработки законопроекта, депутат от Партии регионов Виталий Журавский заявил, что оппозиция прилагает все усилия, чтобы рабочая группа не наработала единый согласованный текст законопроекта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Партии регионов.

По словам Журавского, предложенный представителями оппозиции в рамках заседания рабочей группы проект закона о лечения осужденных за рубежом выходит за правовые рамки Конституции и действующего законодательства. В таком виде он в любом случае не будет поддержан фракцией Партии регионов.

«Оппозиция в очередной раз засвидетельствовала свою юридическую некомпетентность, правовое невежество и нарушила договоренности, которые были достигнуты днем ранее. Вчера путем консенсуса было проголосовано за то, чтобы внести в Уголовный кодекс норму об отсрочке (перерыве) наказания в виде лишения или ограничения свободы для прохождения лечения за рубежом. Однако сегодня они (представители оппозиции) вместо отсрочки наказания предложили условно досрочное освобождение, что прямо противоречит ст. 84 УК Украины», - сказал он.

«При условии такого освобождения, какой украинский институт будет осуществлять надзор за лицом, которое формально не является освобожденным от отбывания наказания?! В период условного освобождения за лицом осуществляет надзор уголовно-исполнительная инспекция. А кто будет за лицом, которое лечится за пределами страны, осуществлять эту функцию в период условного освобождения?» - спросил Журавский.

«Другой пример: вчера путем консенсуса было снято их (оппозиционеров) предложение относительно того, что осужденное лицо, которое находилось на лечении не менее 365 дней и не достигло полного выздоровления, имеет право на лечение за рубежом. Сегодня они опять включили его в текст своего законопроекта вопреки договоренностям», - добавил он.

«Для меня вполне очевидна попытка оппозиции «заговорить» эту тему, отойти от принципа консенсуса и сделать все возможное, чтобы рабочая группа по созданию законопроекта для лечения осужденных за рубежом не подала единый согласованный документ в сессионный зал», - подчеркнул народный депутат.