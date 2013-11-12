Ситуация с судном Nour M дискредитирует Украину перед саммитом в Вильнюсе - эксперты

Ситуацию вокруг судна Nour M, следовавшего из Украины под флагом Сьерра-Леоне с большим количеством автоматов и боеприпасов без необходимых документов, который перехватили греческие пограничники, эксперты из Da Vinci AG Analytic Group расценивают как попытку дискредитировать Украину перед саммитом в Вильнюсе.

Об этом сообщается в докладе Da Vinci AG Analytic Group, которым располагает УНИАН.

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В докладе указывается, что «ситуация вокруг судна Nour M может свидетельствовать о дискредитации Украины перед саммитом в Вильнюсе. Несмотря на то, что судно было задержано 8 ноября, действия по вскрытию контейнеров началось лишь 11 ноября. Продолжение следственных действий такими темпами может дать возможность затянуть процесс установления истины до саммита в Вильнюсе. При этом не исключено наращивание медиа-кампании по обвинению Украины в незаконных поставках вооружений».

Также, по мнению аналитиков, эта ситуация может «свидетельствовать о проведении спецоперации против Украины для прикрытия крупной поставки оружия из Российской Федерации в Сирию режиму Башара Асада с отвлечением внимания мировой общественности на легальный груз, предназначавшийся для правительства Ливии. По нашим оценкам, в период транспортировки груза судном Ноур М Кремль мог осуществить поставку крупной партии оружия для официального Дамаска, а подстава, компрометация и задержание судна Nour M греческой береговой охраной должно было отвлечь внимание от настоящего нелегального российского груза. Так, Москва в условиях обвинений со стороны США в поставках оружия в Сирию заинтересована в привязке порта Октябрьск, из которого вышло судно Ноур М, к поставкам именно украинского оружия и дистанцировании от логистической схемы с использованием этого порта». Кроме того, говорится в отчете, «скандал с обвинением Украины в поставках оружия в зону гражданской войны в Сирии позволил бы снять или подвергнуть сомнению аналогичные более ранние обвинения в адрес Кремля. Кроме того, подобные меры позволили бы подорвать позиции Украины на мировом рынке вооружений, сорвать планируемые контракты, и выдавить отечественных экспортеров с рынков, на которых присутствуют интересы РФ».

Авторы доклада считают, что «существует высокий уровень вероятности того, что ситуация вокруг задержания Nour M является решением сразу нескольких задач, и рассматриваемые версии являются взаимосвязанными. Эффективность использования оружейных скандалов одновременно для влияния на геополитические, внутриполитические расклады, а также вытеснение из рынка вооружений была продемонстрирована в начале «нулевых» во время «кольчужного» скандала. С учетом крайне напряженной ситуации вокруг Украины инициаторы нынешнего скандала могут также преследовать не одну, а несколько целей. Полагаем, что в подобном случае Украину в ближайшем будущем ожидает широкомасштабная кампания по дискредитации с использованием специальных методов».

Кроме того, аналитики сообщают, что «капитан судна Ноур М предоставил греческим властям документы, которые свидетельствовали о поставке груза по условиям FOB, что означает, что он перестал быть украинским сразу после выхода из порта. К документам прилагались Сертификаты конечного пользователя, выданные Министерством обороны Ливии, что должно было изначально снять любые вопросы относительно страны предназначения груза».

Также, в докладе говорится о том, что «ряд источников заявляют о том, что факты задержания судна Nour M свидетельствуют о существовании наводки, и греческие власти заранее получили предупреждение о наличии на борту оружия».

Напомним, что 7 сентября текущего года американская газета The Washington Post опубликовала статью, в которой указывалось, что порт Октябрьский используется российским «Рособоронэкспортом» для поставок вооружений в Сирию и Венесуэлу. Данная информация подтверждается данными от 20-27 марта 2012 года относительно поставки суднами Ocean Voyager и Ocean Fortune партии российского вооружения в Венесуэлу в виде зенитных ракетных систем С-300В и «Бук-М1-2», реактивных систем залпового огня «Смерч» и береговой подвижного противокорабельного ракетного комплекса «Бал-Э». Оба судна принадлежали компании Kaalbye Shipping International – партнеру «Рособоронэкспорта». Данная компания упоминается в докладе главы комитета по разведке Конгресса США Майка Роджерса (республиканец, шт. Мичиган), как причастная к организации поставки российского вооружения в Сирию.

Как сообщал УНИАН, по данным СМИ, греческие пограничники перехватили следовавший из Украины корабль под флагом Сьерра-Леоне с большим количеством автоматов и боеприпасов без необходимых документов. Команда судна «Ноур М» не смогла предоставить никаких документов на груз, включая разрешение ООН на провоз вооружения в зонах конфликтов.

Судно вышло из Украины и, судя по предварительным результатам обыска, могло направляться в Ливию, Сирию или в Турцию. Все члены экипажа и сам корабль арестованы.

На борту судна, остановленном возле острова Симе в Эгейском море, было обнаружено около 20 тыс. автоматов Калашникова, другое оружие и боеприпасы. При этом экипаж не смог предоставить документы на груз.

На борту корабля также обнаружены взрывчатые вещества. Как выяснилось в ходе проверки, ранее судно уже использовалось для перевозки наркотиков.

«Ноур М» было отбуксировано в порт острова Родос, где капитана и семь членов команды поместили под арест.

Государственный концерн «Укрспецэкспорт», входящий в состав госконцерна «Укроборонпром», опровергает распространенную в СМИ информацию касательно незаконной отгрузки военного имущества в Ливию.