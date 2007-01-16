Ризак прибыл в суд в сопровождении врачей

Сегодня Апелляционный суд Ивано-Франковской области продолжил после перерыва слушание уголовного дела по обвинению бывшего председателя Закарпатской областной государственной администрации Ивана РИЗАКА.

Как передает корреспондент УНИАН, на судебное заседание прибыли подсудимый И.РИЗАК и пострадавшие по «Свалявскому эпизоду» - «организация массовых беспорядков в Сваляве».

В начале судебного заседания подсудимый И.РИЗАК попросил извинения у суда “за свое эмоциональное поведение на прошлом заседании” (Как сообщал УНИАН, подсудимого попросили покинуть зал заседаний по просьбе одного из свидетелей).

После заслушивания сторон процесса суд принял решение начать исследование доказательств в присутствии пострадавших по “Свалявскому эпизоду”. А в отношении не явившихся применить принуждение в следующий раз.

Подсудимый И.РИЗАК высказался против «оглашения показаний свидетелей» без их участия в суде. По его словам, по “Свалявскому эпизоду” “фальсифицированы материалы, сделанные на политической основе”. Он попросил суд предоставить ему обвинительное заключение по этому эпизоду, поскольку ему предоставили «не должным образом оформленное».

Суд также определил порядок заслушивания пострадавших и другие процедурные моменты.

Кроме того, секретарь судебных заседаний зачитала показания психолога, который свидетельствовал на предыдущем судебном заседании без участия подсудимого, которого судья попросила выйти из зала по просьбе свидетеля. Из его показаний следовало, что покойный ректор Ужгородского университета Владимир Сливка “был сильным человеком и не был склонен к суициду”. Однако такие люди на аффектной почве могут совершить суицид.

И.РИЗАК обратил внимание суда на то, что не “указана профессиональная подготовка психолога”, чтобы суд это проверял, когда делаются такие исследования Он “заочно” передал психологу, что “такой теории нет, когда сильные люди заканчивают жизнь суицидом”. “Это мое личное мнение”, - отметил подсудимый. По словам И.РИЗАКА, психолог делал свои выводы “на показаниях жены В.Сливки” и без “соблюдения процедурных моментов”. А “экспертиза была проведена заангажировано и непрофессионально” по сговору закарпатской прокуратуры.

После получасового перерыва суд начал заслушивать свидетельства пострадавших, которым в начале заседания разъяснили их права.

И.РИЗАК находится на судебном заседании в сопровождении врачей, поскольку продолжает стационарно лечиться, и своего брата Василия.

Справка УНИАН. И.РИЗАК, в частности, обвиняется в доведении до самоубийства ректора Ужгородского государственного университета В.Сливки; злоупотреблении служебным положением; получении взятки; пользовании мобильным телефоном за счет «Закарпатьеоблэнерго»; организации массовых беспорядков в Сваляве; незаконной выдаче удостоверений советника губернатора трем лицам.

И.РИЗАК был задержан 13 мая 2005 года. 16 мая Ужгородский городской суд избрал в качестве меры пресечения в отношении И.РИЗАКА арест. 13 сентября он был освобожден из-под стражи в Ужгородском СИЗО под залог.