Украинские товаропроизводители терпят дискриминацию со стороны РФ - МИД

Он напомнил, что в этом году Украина потеряла 25% товарооборота с РФ, в прежние годы двухсторонний товарооборот мог достигать 60 миллиардов долларов. "Надо не забывать, что много в чем потеря этих процентов имеет место из-за уменьшения объемов закупок газа российского, которого мы закупаем с каждым годом все меньше и меньше и в следующем году будем закупать еще меньше, чем в этом году", - сказал Майко в озвученном во вторник интервью Первого канала Национальной радиокомпании Украины, сообщает РИА Новости.

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Он отметил, что стороны должны решать спорные вопросы в торговле, в том числе, использую площадку ВТО, но все же Киев надеется на решение их в двухстороннем порядке. "Мы не должны применять политическую составляющую мы должны оставить экономическую площадь для объектов хозяйствования", - отметил он.