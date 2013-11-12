Тимошенко призвала украинцев и лидеров ЕС бороться за ассоциацию

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в письме Тимошенко, которое зачитала журналистам ее дочь Евгения Тимошенко.

В письме отмечается, что Тимошенко считает "возбуждение абсурдных уголовных дел" против ее защитника Сергея Власенко спланированным и хладнокровным ударом "в самое сердце украинских надежд на подписание Соглашения".

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«Януковичу показалось, что для полного краха наших европейских перспектив уже недостаточно оставлять за решеткой политзаключенных, грубо лишать Виталия Кличко возможности принимать участие в президентских выборах или срывать принятие европейских законов. Ему мало абсолютно вызывающе и безосновательно лишать члена Президиума политсовета партии «Батькивщина» Сергея Власенко депутатского мандата, а меня – права на защиту. Для полной уверенности Янукович решил действовать беспроигрышно, и агрессией против Сергея Власенко уже гарантированно убить Соглашение», - заявила Тимошенко.

Она призвала «всех лидеров Европейского союза, украинское гражданское общество и оппозицию немедленно действовать и при любых обстоятельствах добиваться подписания нашего Соглашения». Также Тимошенко обратилась ко «всем, кто имеет влияние на ход этих исторических событий, с просьбой защитить 46 миллионов украинцев».