Вступление в Таможенный союз поддерживают только 14% украинцев

45% украинцев считают, что Украина должна подписать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом, только 14% среди вариантов интеграции Украины выбирают вступление в Таможенный союз. 15% граждан отстаивают позицию, что Украина не должна входить ни в какие союзы.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного GFK Ukraine в октябре 2013 года.

“Подписание Соглашения об ассоциации с ЕС поддерживают 47% избирателей Партии регионов, 70% избирателей партии «Батькивщина», 63% – партии УДАР, и только 2% избирателей Компартии Украины. Сторонники евроинтеграции в целом разделяют ценности ЕС, направленные на благоустройство общественной жизни: отказ от взяток, выполнение правил парковки и соблюдение разрешенной скорости движения на дорогах. В то же время, сторонникам подписания Соглашения с ЕС не хватает толерантности: почти половина не готовы ни при каком условии позволить человеку с нетрадиционной сексуальной ориентацией не скрывать ее”, - говорится в сообщении.

Среди респондентов в возрасте 16-29 лет, имеющих позицию по интеграционным вопросам, 73% – за подписание Соглашения с ЕС, тогда как среди граждан в возрасте свыше 60 лет – лишь 45%.

Наименьшая поддержка евроинтеграции среди граждан с неполным средним и средним специальным образованием, наибольшая – среди имеющих высшее или полное среднее образование. Только в Южном регионе доля сторонников Таможенного союза одинакова с долей тех, кто за подписание Соглашения с ЕС, во всех остальных регионах доля сторонников евроинтеграции значительно выше. Сторонники евроинтеграции в целом разделяют ценности ЕС, направленные на благоустройство общественной жизни. 70-71% полностью поддерживают, а 25-26% – готовы поддержать, если за нарушения будут наказывать всех без исключения, такие принципы как «Не давать взятки за решение разных вопросов в вашу пользу», «Парковать автомобиль только в разрешенных местах», «Не превышать разрешенную скорость во время движения на дорогах».

Опрос проводился в пределах Регулярного исследования электоральных настроений населения на основе Омнибуса GFK Ukraine в течение 2-15 октября 2013 года. Общая выборка опроса составляет 1000 респондентов в возрасте старше 16 лет в месяц. Выборка является репрезентативной для населения Украины по стати, возрасту, регионом проживания и размеру населенного пункта. Опрос проводился методом личного интервью. Максимальная погрешность – 3,1%.