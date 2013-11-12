На границе с Россией в силу вступили новые правила Таможенного союза
Для оформления грузов и транспортных средств перевозчикам в пунктах пропуска нужно будет предоставить необходимые сертификаты для въезда на территорию Российской Федерации.
С сегодняшнего дня вступили в силу новые правила транзита товаров на территорию Таможенного союза на всем участке границы Украины с Россией.
Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.
"С 12 ноября 2013 года на всей российско-украинской государственной границе таможенными органами России начнется реализация мероприятий по обеспечению соблюдения транзита товаров, ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза", - сказано в сообщении.
Ранее такие нововведения были внедрены в пунктах пропуска на границе России с Украиной в пределах Луганской и Донецкой областей.
Согласно новым правилам, для оформления грузов и транспортных средств перевозчикам в пунктах пропуска нужно будет предоставить необходимые сертификаты для въезда на территорию Российской Федерации.