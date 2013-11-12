Кучма: Не подписав соглашение с ЕС Украина останется у разбитого корыта (видео)

Об этом Леонид Кучма заявил во время интервью sobytiya.tv.

"Я может грубовато отвечу, но хочу, чтобы меня совершенно правильно поняли, тем более, что я не последняя инстанция, которая должна делать выводы "что, если". Мне кажется, что мы останемся у разбитого корыта с невыполненными некоторыми своими решениями", - заявил Кучма.

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По его словам, сегодня Украина находится в ситуации, когда не время откладывать решение по интеграции.

"Мы сегодня находимся в таком состоянии, что такое решение было бы понятно год назад, если бы мы сказали и России, и Европейскому союзу: "Ребята, а давайте подождем. Давайте мы посмотрим на Таможенный союз, как дела будут там развиваться. Действительно , пока мы не видим там такого положительного результата. Пока есть только лозунги , а конкретных решений даже по Минской встречи видно, что их нет", - подчеркнул экс-президент.

Леонид Кучма считает, что сегодня для власти не т другого варианта, как идти на условия Евросоюза.

"У власти нет другого решения, как подписывать это соглашение. Но для этого нужно выполнять те обязательства, которые власть дала перед Европейским Союзом", - считает Кучма.

Как сообщал УНИАН, бывшие Президенты Украины Леонид Кравчук и Леонид Кучма считают, что Украина заплатит высокую цену, если не подпишет Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом.