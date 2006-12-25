Иностранные филиалы существенно не помешают украинским банкам

Разрешение на работу в Украине филиалов иностранных банков существенно не изменит конкурентную ситуацию в банковской сфере. Такое мнение высказал председатель правления КБ «ПриватБанк» Александр ДУБИЛЕТ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Филиал нужен для того, чтобы сопровождать интересы своих корпоративных клиентов, как правило, крупных корпоративных клиентов», - сказал А.ДУБИЛЕТ.

По мнению банкира, кредитованием физлиц в Украине филиалы иностранных банков вряд ли будут заниматься, поскольку такая работа требует развитой банковской сети.

Как сообщалось, 4 декабря т.г. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О банках и банковской деятельности», принятый парламентом 16 ноября 2006 года по инициативе Президента. Документом предусмотрено разрешение иностранным банкам на открытие своих филиалов в Украине. Документ входил в список, принятие которых необходимо для вступления Украины в ВТО.