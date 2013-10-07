В США напечатали новые купюры номиналом в $100

Федеральная резервная система запускает в оборот новую купюру номиналом в $100. Банкноты попадут в оборот после задержки в несколько месяцев, пишет Russia Today.

Американские специалисты снабдили новую купюру особыми средствами защиты, сообщает The New York Times. Среди них — металлическая нить и дополнительные водяные знаки. В оформлении купюры также использована микропечать. Некоторые объекты меняют цвет при наклоне. Например, добавленный в чернильницу (справа от портрета Бенджамина Франклина) колокол переливается цветами от медного до зелёного.

«Людям требуется всего несколько секунд, чтобы понять, что они смотрят на подлинную банкноту, если они знают, что именно искать», - заявил директор отдела банкнот совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Майкл Ламберт.

Новые степени защиты повысили стоимость производства одной купюры с $0,11 до $0,14.