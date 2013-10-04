Доллар упал до восьмимесячного минимума из-за бюджетного кризиса в США

Доллар подешевел до 1,3618 доллара за евро с 1,3578 доллара за евро в четверг. К японской валюте доллар подорожал до 97,26 иены за доллар с 97,36 иены за доллар днем ранее.

Индекс доллара (курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США) снизился до 79,75 пункта с 79,87 пункта к концу предыдущих торгов, сообщает РИА Новости.

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"В целом, на рынок влияет не столько временное закрытие госучреждений, сколько его последствия. Если доллар продолжит дешеветь, то, думаю, евро может достичь годового максимума (на уровне 1,3638 доллара за евро - ред.) и даже превысить его", - считает главный валютный стратег Brown Brothers Harriman Марк Чендлер (Marc Chandler), чьи слова приводит агентство MarketWatch.

Не обрадовали участников рынка в четверг статистические данные. Индекс деловой активности в секторе услуг США в сентябре снизился до 54,4% по сравнению 58,6% в августе. Аналитики прогнозировали уменьшение индикатора лишь до 57%.