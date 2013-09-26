С 1 октября абоненты «Киевстар» платят за услуги связи только в день пользования

Сколько времени мы проводим в компании мобильного телефона? Достаточно много: средний абонент «Киевстар» выговаривает 486 минут в месяц. Но и этого мало: по данным опроса, который провела исследовательская компания GfK Ukraine, мы хотим иметь еще и более 150 бесплатных минут внутри сети – как говорится, бонусом.

Но на этом «общение» с мобилкой не заканчивается. Объем трафика мобильного интернета в сети «Киевстар» вырос на 73% только за первый квартал 2013 года. Уже 11 миллионов абонентов «Киевстар» исследуют Всемирную паутину прямо с телефона.

Их желание, согласно опросам – иметь в своем распоряжении хотя бы 100 мегабайт интернета в день. А заодно и перестать вносить обязательные платежи.

Эти пожелания потребителей и легли в основу нового тарифного плана от «Киевстар». Пакет «Свободный Киевстар» и вправду свободен: от абонплаты, обязательного пополнения счета и платы за соединение. Он позволяет практически неограниченно общаться внутри сети и пользоваться безлимитным интернетом.

Именно поэтому новый тариф — особо выгодное предложение на рынке связи Украины. По сравнению с похожими линейками других операторов он дешевле на 20-40%.

Новые тарифы «Киевстар» создают прецедент – возможность оплаты услуг только в день потребления. Эксперты уверены, что это может стать новым трендом на телекоммуникационном рынке.

В целом абоненты платят лишь за те услуги, которые нужны, и только если пользуются ими. Кроме того, пакет делает скидку на региональную специфику – скидку в прямом, денежном смысле этого слова.