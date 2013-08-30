В Украине заработал первый интернет-магазин для заключенных

Проект реализовывался совместными усилиями территориального управления Службы Главного управления МВД Украины Главного управления юстиции в Днепропетровской области и Кампании «СДМ» , сообщает сайт ГПС в Днепропетровской области.

Внедренная система электронных передач позволяет существенно экономить время и средства родственникам осужденных и заключенных и уменьшает нагрузку сотрудников пенитенциарных учреждений, которые задействованы на просмотре передач, поступающих в учреждения обычным путем, отметил начальник сектора по связям со средствами массовой информации и общественностью управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Днепропетровской области Ярослав Костюченко.

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«В настоящее время интернет-магазин охватывает два учреждения области: Днепропетровский следственный изолятор и Желтоводскую исправительную колонию. В сентябре он начнет обслуживать Днепропетровскую и Криворожскую исправительные колонии, а в перспективе и другие учреждения исполнения наказаний области» , - сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

Напомним, в Днепропетровской области действует 14 учреждений пенитенциарной системы, где содержится около 15 тысяч человек.