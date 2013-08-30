В Украине заработал первый интернет-магазин для заключенных

11:32, 30 августа 2013
Общество
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Родственники и знакомые осужденных и заключенных получили возможность передавать им передачи, не выходя из дома.

На Днепропетровщине передачи заключенным можно делать из дому

Проект реализовывался совместными усилиями территориального управления Службы Главного управления МВД Украины  Главного управления юстиции в Днепропетровской области и Кампании «СДМ» , сообщает сайт ГПС в Днепропетровской области.

Внедренная система электронных передач позволяет существенно экономить время и средства родственникам осужденных и заключенных и уменьшает нагрузку сотрудников пенитенциарных учреждений, которые задействованы на просмотре передач, поступающих в учреждения обычным путем, отметил начальник сектора по связям со средствами массовой информации и общественностью управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Днепропетровской области Ярослав Костюченко.

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«В настоящее время интернет-магазин охватывает два учреждения области: Днепропетровский следственный изолятор и Желтоводскую исправительную колонию. В сентябре он начнет обслуживать Днепропетровскую и Криворожскую исправительные колонии, а в перспективе и другие учреждения исполнения наказаний области» , - сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

Напомним, в Днепропетровской области действует 14 учреждений пенитенциарной системы, где содержится около 15 тысяч человек.

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