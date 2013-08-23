В Стрижавской колонии заключенные объявили голодовку

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Винницкой области, осужденные, которые ранее осуществляли хозяйственное обслуживание колонии, выразили опасение во отношении своей жизни и здоровья со стороны других осужденных.

20 августа 2013 года одним из осужденных в прокуратуру Винницкого района подано заявление о нанесении ему телесных повреждений другими осужденными. Это заявление зарегистрировано в Едином реестре досудебных расследований, по данному факту проводится досудебное расследование Винницким райотделом УМВД Украины в Винницкой области. Других фактов нанесения телесных повреждений заключенным не установлено.

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Осужденным разъяснено положение уголовно-исполнительного законодательства, в связи с чем они подали заявления в администрацию учреждения о принятии мер безопасности в отношении их жизни и здоровья. С целью предотвращения негативных последствий отдельные осужденные сразу же были изолированы, и по их заявлениям проводится проверка, по результатам которой будут приняты соответствующие решения.

На сегодняшний день большинство осужденных прекратили голодовку и отказались от изоляции.

Прокуратура Винницкого района обеспечивает контроль и надзор за ходом проверки в Стрижавский ИК № 81 и осуществлением досудебного расследования.