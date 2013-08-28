Чубаров просит прокуратуру инкриминировать Панину "межнациональную рознь"

Как сообщила пресс-служба Меджлиса, Чубаров 27 августа направил депутатское обращение в прокуратуру.

Крымский депутат приводит комментарии Панина различным СМИ и требует открыть против актера производство по ч.1 ст. 161 Уголовного кодекса (преднамеренные действия, направленные на разжигание национальной вражды и ненависти).

Во второй половине августа в Алуште актер попал в ДТП.

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Комментируя произошедшее, Панин сказал одному из СМИ: "Татарин, которого Сталин не дорасстрелял, врезался и вернулся в Крым. Вы сами из Крыма? Видели деревья вдоль дороги на Перевальное? Для каждого татарина - по дереву. Хамское быдло-татарин ударил девочку в "ж**у", то есть в машину, а теперь захотел заработать денег".

Как сообщал УНИАН, милиция открыла уголовное производство по статье "хулиганство" после аварии в Крыму с участием Панина, которая вызвала резонанс в прессе из-за высказываний актера о втором участнике ДТП - крымском татарине.

"Он сам был виноват, но захотел получить от нас денег, я ему сказал, что давайте, мол, как-то решим, ведь на машине даже царапин не было. Но он же мальчик-татарин, я ему дал немножко по морде, и этим все закончилось", - сказал артист.

Позже Панин извинился за свои слова, отметив, что журналисты исказили их суть.

Меджлис извинения не принял и требовал суда для актера.

Председатель Совета министров Крыма Анатолий Могилев осудил высказывания Панина.