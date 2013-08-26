Милиция переквалифицировала дело Панина в хулиганство

Милиции до сих пор не удалось допросить пострадавшего от рук Панина таксиста и его дело переквалифицировали.

"Дело по статье "легкие телесные (повреждения - ред.)" переквалифицировано в хулиганство", - рассказали "КП в Украине" в пресс-службе ГУ МВД Украины в АРК.

Теперь вместо пяти лет тюрьмы максимум, что грозит Панину, это арест на шесть месяцев.

Сам Панин еще не являлся в украинскую милицию.

Как сообщал УНИАН, Панин, пребывая на гастролях в Крыму, попал в ДТП, находясь со спутницей в автомобиле Fiat на одной из улиц Алушты. После этого актер оскорбил и ударил водителя Chevrolet Эльвиса Сейдалиева, работающего таксистом.

Крымская милиция открыла уголовное производство по факту нанесения легких телесных повреждений.

Затем российский актер, комментируя инцидент журналистам, неоднократно оскорбил крымскотатарский народ, а также подверг сомнению принадлежность Крыма Украине.

В четверг, находясь в Керчи, актер публично попросил прощения у крымских татар. В Меджлисе крымскотатарского народа не приняли его извинений, потребовав от правоохранительных органов арестовать актера.

Председатель Совета министров Крыма Анатолий Могилев осудил высказывания россиянина. Он назвал их оскорбительными и напомнил, что «Крым - это неотъемлемая часть Украины, где действует украинское законодательство, которое распространяется на всех без исключения, в том числе и на гостей полуострова».

МИД Украины призвал правоохранительные органы вмешаться в скандальную ситуацию.