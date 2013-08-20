В Харькове наркоторговец подрабатывал участковым

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на начальника управления прокуратуры области Александра Бабикова, милиционера задержали во время повторного сбыта конопли.

По его сведениям, у участкового на месте преступления изъяли 10 г конопли.

Как установило следствие, наркотики работник милиции закупал у двух граждан. По их месту жительства правоохранители изъяли 200 г высушенной конопли. Кроме того, служебная собака во время обыска обнаружила галюциногенные препараты.

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На сегодняшний день милиционер уведомлен о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 364 (злоупотребление властью, совершенное работником правоохранительного органа) и ч. 2 ст. 307 (незаконное хранение и сбыт наркотических средств совершенное повторно) УК Украины. Максимальная санкция статей предусматривает наказание в виде 10 лет лишения свободы.

В отношении других двух граждан в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения и дальнейшей их ответственности.