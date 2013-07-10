В Харьковской области милиция нашла 70 гектаров конопли

Стоимость этого наркосырья, по ценам «черного рынка», - более 1 млрд 280 млн грн, сообщили УНИАН в ОСО ГУМВД Украины в Харьковской области.

Выращивало запрещенные наркокультуры одно из обществ с ограниченной ответственностью, которое имеет лицензию на проведение деятельности по перевозке, хранению и культивированию растений мака и конопли.

«Во время проверки его деятельности работники Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков установили, что должностные лица этого общества, не имея квоты на культивирования растений, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, а также других соответствующих разрешений, самовольно засеяли значительный участок растениями конопли, чем грубо нарушили действующее законодательство, - сказал заместитель начальника ГУМВД Украины в Харьковской области, начальник криминальной милиции Игорь Сенчук. - К тому же, огромная плантация даже не была оборудована необходимыми средствами охраны».

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Данный факт внесен следственными органами в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 320 (нарушение установленных правил оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) Уголовного кодекса Украины.

По постановлению Киевского районного суда работники милиции проводят мероприятия по уничтожению всех наркосодержащих растений, которые были изъяты на поле. Планируется полное перепахивание участка и сжигание незаконно выращенных наркокультур.