Российская полиция сможет официально сотрудничать с частными сыщиками
05:41, 26 июня 2013Общество
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Министр внутренних дел России подписал приказ, согласно которому частные детективы, охранные предприятия и полиция смогут теперь на законной и официальной основе объединяться для борьбы с преступностью.
В приказе даны типовые образцы соглашений ОВД с частными охранными организациями и детективами. В каждом таком соглашении прописаны обязанности и ответственность договаривающихся сторон по организации совместной работы по раскрытию и предотвращению преступлений и административных правонарушений.
При этом частные охранники и детективы обязуются хранить в тайне закрытую информацию об оперативной обстановке в районе, другие секретные сведения, полученные от полиции, передает РИА Новости.
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