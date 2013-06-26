Российская полиция сможет официально сотрудничать с частными сыщиками

В приказе даны типовые образцы соглашений ОВД с частными охранными организациями и детективами. В каждом таком соглашении прописаны обязанности и ответственность договаривающихся сторон по организации совместной работы по раскрытию и предотвращению преступлений и административных правонарушений.

При этом частные охранники и детективы обязуются хранить в тайне закрытую информацию об оперативной обстановке в районе, другие секретные сведения, полученные от полиции, передает РИА Новости.