Запорожский губернатор призывает водителей не выдавать схроны гаишников

Такое заявление Пеклушенко сделал на совещании с руководителями ГАИ и МВД области, сообщает пресс-служба ОГА.

Глава ОГА считает, что сформировавшаяся среди водители традиция миганием фар предупреждать других водители о постах ГАИ может быть очень опасной для людей.

"Водители фарами сигнализируют друг другу о том, что впереди пост ГАИ, не задумываясь, что машиной может управлять пьяный, который уже на следующем перекрестке попадет в ДТП или собьет человека", - сказал глава ЗОГА.

Он призвал водители задуматься над этим и не делать "необдуманных поступков".

"Власть, правоохранительные органы и общество должны объединиться против нетрезвого водителя", - призвал Пеклушенко.

По информации ГАИ края с начала года на территории региона произошло 175 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 28 человек.