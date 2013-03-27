Запорожский губернатор призывает водителей не выдавать схроны гаишников
Председатель Запорожской ОГА Александр Пеклушенко призвал общественность и власть объединиться против "пьяного водителя", в частности просит водителей не сигнализировать друг другу фарами о патрулях ГАИ.
Такое заявление Пеклушенко сделал на совещании с руководителями ГАИ и МВД области, сообщает пресс-служба ОГА.
Глава ОГА считает, что сформировавшаяся среди водители традиция миганием фар предупреждать других водители о постах ГАИ может быть очень опасной для людей.
"Водители фарами сигнализируют друг другу о том, что впереди пост ГАИ, не задумываясь, что машиной может управлять пьяный, который уже на следующем перекрестке попадет в ДТП или собьет человека", - сказал глава ЗОГА.
Он призвал водители задуматься над этим и не делать "необдуманных поступков".
"Власть, правоохранительные органы и общество должны объединиться против нетрезвого водителя", - призвал Пеклушенко.
По информации ГАИ края с начала года на территории региона произошло 175 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 28 человек.