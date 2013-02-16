К 1025-летию крещения Руси в Харькове установят памятник Андрею Первозванному

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, об этом в эфире областного телевидения сказал глава ОГА Михаил Добкин.

По его словам, сейчас архитекторы выбирают место для установления монумента Андрею Первозванному, который, по легенде, одним из первых принес христианство на земли Киевской Руси.

М.Добкин также сообщил, что, кроме этого, в рамках празднования годовщины крещения в Харьковской области состоится ряд праздничных мероприятий.

«Это общий праздник для всех славянских народов. Конечно же, в Украине к нему особое отношение, потому что именно в Киеве на склонах Днепра 1025 лет тому назад произошло событие, которое позволило со временем нашему государству из языческого стать христианским. У нас будет много событий - это и закладка камней в фундаменты под строительство новых храмов, и освящение храмов, уже построенных, это и светские, и духовные мероприятия», - сказал губернатор.