Глава МИД Словакии надеется, что Украина развеет сомнения Европы

Об этом он заявил сегодня в комментарии собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе.

“Важно, чтобы у нас не было сомнений в судебной системе Украины. А эти сомнения сейчас есть. Вам известно, что высказывание “выборочное правосудие” было несколько раз упомянуто в официальных документах. Поэтому то, чего мы ожидаем от Украины, – это развеять нашу обеспокоенность и наши сомнения относительно эффективности и профессионализма судебной системы”, - сказал министр.

Отвечая на вопрос УНИАН, достаточно ли для этого предложить помилование, как в случае с бывшим министром внутренних дел Юрием Луценко, министр сказал, что такой подход не отвечал бы виденью ЕС о решении проблемы выборочного правосудия.