Филарет обратился к Вселенскому Патриарху относительно автокефалии церквей

Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет считает, что Всеправославный Собор должен рассматривать вопрос автокефалии церквей при их участии.

Об этом говорится в обращения Филарета ко Вселенскому Патриарху Варфоломею, предстоятелям поместных православных церквей в связи с подготовкой и проведением Святого и Великого Собора Православной Церкви.

Текст письма размещен на официальном сайте УПЦ КП.

В частности, в письме Патриарх Филарет отмечает, что священный Синод УПЦ Киевского патриархата, который представляет около пятнадцати миллионов православных верующих в Украине, объединенных в свыше 4,500 общин и возглавляемых 40 архиереями, на своем заседании поручил ему обратиться от его имени с этим письмом.

«Опираясь почти на двухтысячелетнюю историю проведения Церковью Соборов разного уровня мы свидетельствуем, что на рассмотрение Соборов всегда выносились наиболее острые вопросы, волнующие церковников. Такими, на данном этапе бытия Православной Церкви, очевидно является вопрос автокефалии и вопрос экуменизма. Без рассмотрения этих вопросов и принятия по ним решений проведение Всеправославного Собора становится неоправданным», - пишет Филарет.

Он замечает, что соборная традиция, в том числе история проведения Вселенских Соборов, свидетельствует, что решения на них всегда принимались большинством собравшихся – иначе бы не было возможным осуждение ересей, ведь еретики всегда выступали против православных соборных постановлений.

Вместе с тем, замечает глава УПЦ КП, не всегда большинство присутствующих на Соборах были на стороне правды, о чем свидетельствуют лже-соборы или отвергнутые Церковью соборные постановления, как, например, – Разбойничьий собор в 449 г., «Вселенский собор» иконоборцев, соборы, которые осудили святителя Иоанна Золотоустого, Ферраро-Флорентийский собор и провозглашенная им уния с латинской Церковью и пр.

«Поэтому, в первую очередь, соборные постановления должны опираться не на человеческие рассуждения большинства или меньшинства, исторический авторитет кафедр и их предстоятелей, а на Божественное Откровение, Предание Церкви и Священное Писание, быть свидетельством правды – даже когда против такой правды выступает какая-то часть или само большинство», - отмечает он.

«Ибо окончательную силу соборным решением дает только их восприятие (рецепция) всей полнотой Церкви, как действительного воплощения воли Духа Святого и соборного ума», - прибавил Патриарх Филарет.

Он отмечает, что подготовка к Святому и Великому Собору должна продолжаться, но к ней должны быть привлечены представители Церквей, вопросы бытия которых в сущности планируется рассматривать на Соборе (Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, Охридской Архиепископии (Македонской Православной Церкви), Черногорской Православной Церкви и Православной Церкви в Америке).

«Если Всеправославный Собор не будет рассматривать вопрос автокефалии и вопрос отношения к экуменической деятельности, то его проведение становится неоправданным», - подчеркивает он.