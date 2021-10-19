РосСМИ утверждали, что девушки якобы травили учительницу-"ватницу".

Львовские школьницы, которые пели на камеру "Батько наш Бандера" и стали звездами украинского TikTok, развенчали фейк российской пропаганды, что якобы затравили песней учительницу.

Об этом они рассказали в эфире местного телевидения, пишет РадіоТрек.

Девушки услышали о флешмобе около месяца назад, и песня им понравилась.

Школьницы записали видео под соответствующий музыкальный ряд и поделились им в сети. Ролик мгновенно стал популярным.

Читайте также"Слуга" Дмитрук "сгорел" из-за присвоения одесскому музею имени Ройтбурда (видео)"А уже вечером мы увидели, что о нас говорит Сергей Стерненко в своем видео, мол, за нас вспоминает уже и российское телевидение. Это для нас был большой шок, мы этого не ожидали, что видео так разлетится", – признались львовянки.

Девушки опровергли слова российских пропагандистов, что песней, мол, затравили учительницу.

"Она поддерживала нашу украинскую идею, наш украинский флешмоб. На уроках истории рассказывала о национальной позиции относительно Независимости и Самостоятельной идеи Украины. Как раз на этом уроке мы узнали о деятельности Романа Шухевича, Степана Бандеры, ОУН и УПА", – добавили ученицы.

Что известно о флешмобе

Накануне Дня защитника и защитницы Украины ряд пророссийских и российских пропагандистских ресурсов опубликовали видео с участием украинских школьников, которые пели на камеры телефонов "Батько наш Бандера".

Под одним из роликом пропагандисты утверждали, что ученики киевской школы таким образом "травили" учительницу, которая показалась им "ватницей".

Вскоре стало известно, что у TikTok появились уже сотни подобных видео от украинских детей под хэштегом "Батько наш Бандера", что разозлило кремлевских пропагандистов в Москве.

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Автор: Яна Ставская