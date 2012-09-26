Руководителем киевского зоопарка могут назначить его экс-директора

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня в интервью журналистам первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Александр Мазурчак, комментируя ситуацию с назначением нового директора КП.

“У нас есть несколько кандидатур, которые рассматриваются. В том числе и Кирилюк, который работал в зоопарке при Александре Омельченко (бывший Киевский городской голова – УНИАН)”, - сказал А.Мазурчак.

По его словам, кто возглавит зоопарк, станет известно до конца этой недели. В соответствии с законодательством, КГГА подает перечень кандидатур на согласование в Министерство экологии. “Поэтому мы должны согласовать в Минэкологии. И до конца недели мы сможем уже сказать, кто будет назначен”, - объяснил А.Мазурчак.

Как сообщал УНИАН, Алексей Толстоухов 21 сентября уволился с должности гендиректора коммунального предприятия «Киевский зоологический парк общегосударственного значения» по собственному желанию. А.Толстоухов был назначен на должность генерального директора Киевского зоопарка 15 октября 2010 года.

Сейчас обязанности руководителя зоопарка исполняет заместитель генерального директора Михаил Иванов.

Газета «КоммерсантЪ Украина» от 26 сентября 2012 г. написала, что Е.Кирилюк рассказал ее корреспонденту, который получил от "руководства города" предложение возглавить столичный зоопарк.

Столичные активисты, обеспокоенные судьбой зоопарка, негативно восприняли возможное назначение Е.Кирилюка. "...Когда он был директором, в отношении него уже возбуждалось уголовное дело о незаконной сдаче земли в аренду", – заявил изданию председатель общественной организации "Форум спасения Киева" Виталий Черняховский.

Е.Кирилюк отвергает обвинения активистов в свой адрес: "Во-первых, уголовное дело было возбуждено не в отношении меня, а по факту аренды, а во-вторых, оно закрыто в связи с отсутствием состава преступления, поэтому все претензии ко мне безосновательны".

Отрицательное высказались по поводу возможного назначения Е.Кирилюка, как пишет газета, не только гражданские активисты, но и защитники животных, в частности, директор общества защиты животных SOS Тамара Тарнавская.