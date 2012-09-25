У Попова говорят, что Толстоухов из зоопарка уволился сам

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Теперь обязанности руководителя зоопарка исполняет заместитель генерального директора Михаил Иванов.

При этом в КГГА добавили, что представление нового руководителя столичного зоопарка состоится в ближайшее время – сразу после подписания соответствующего документа о назначении.

Как сообщалось, ранее руководитель пресс-службы КП «Киевский зоопарк» Анжелика Комарова проинформировала, что А.Толстоухов уволен с должности гендиректора зоопарка.

Однако она не уточнила, с какого числа А.Толстоухов уволен, и произошло это по собственному желанию, или это было решение городской власти.

Также руководитель пресс-службы отметила, что вместе с А.Толстоуховым уволились и несколько членов его команды.

Объясняя возможные причины увольнения руководителя зоопарка, она сказала: «Усталость, или какая-то другая причина – не знаю эту «кухню».

А.Толстоухов был назначен на должность генерального директора Киевского зоопарка 15 октября 2010 года.