На Житомирщине временно запретили ходить в лес

В Житомирской области из-за высокой пожарной опасности временно запрещено посещать леса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на Всеукраинском семинаре представителей областных управлений Государственного агентства лесных ресурсов Украины сообщил журналистам первый заместитель председателя ведомства Ярослав Макарчук.

„Из-за сухой и жаркой погоды резко возросла опасность возникновения лесных пожаров, из-за этого лесоводы Житомирской области, где лесов едва ли не больше всего в Украине, в июле этого года временно объявили чрезвычайно высокую пожарную опасность и предупреждают: посещать лесные массивы в регионе временно запрещено, в частности категорически запрещается въезжать в лес на автотранспорте, разводить костер, курить”, - сказал Я.Макарчук.

"По состоянию на 2 июля этого года в государственном лесном фонде Житомирской области уже произошло 4 пожара на общей площади почти один гектар. Все они - следствие неосторожного обращения населения с огнем", - сказал УНИАН начальник Житомирского областного управления лесоохотничьего хозяйства Владимир Ткачук.

Согласно законодательству нарушение требований пожарной безопасности в лесах влечет за собой административную или уголовную ответственность и возмещение виновниками причиненного ущерба.