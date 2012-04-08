СМИ: Украинский «Энергоатом» может стоить 100 миллиардов гривен

Пункт о копоратизации содержится в подписанном 12 марта президентом Януковичем «Национальном плане действий на 2012 год по внедрению Программы экономических реформ на 2010—2014 годы». По неофициальной версии, нынешняя версия документа подготовлена на Банковой группой с участием Ирины Акимовой.

По информации источников ZN.UA, при корпоратизации будет проведена оценка стоимости «Энергоатома». Его уставный фонд, по предварительным ожиданиям, может составить около 100 млрд грн. Для 15 ядерных блоков сумма не такая уж и впечатляющая. Впрочем, при первичной их стоимости порядка 68 млрд. грн. износ оборудования уверенно приближается к 60%.

В корпоратизации есть еще один момент, часто упускаемый из виду: сейчас государству принадлежит сама НАЭК, после акционирования ему будут принадлежать ее акции. Наполнить уставный фонд «Энергоатома» можно будет гособлигациями — это уже инструмент залога и для НАЭК, и для банков, да много для кого…

Учитывая, что «Энергоатом» — это почти половина электроэнергии, поставляемой на Энергорынок (в 2011-м — 48%), причем очень дешевой, интерес к судьбе таких энергомонстров далеко не праздный.

Правда, сама мартовская инициатива президента явно застала врасплох и «Энергоатом», и Минэнергоугольпром — такого быстрого начала приватизации там не ждали. Более того, по данным ZN.UA, ранее предполагавшиеся замечания министерства и компании в президентском тексте проигнорированы. А предложение подать в марте на рассмотрение Верховной Рады соответствующие изменения в законодательство вообще мало кто понял…

Некое недоумение проскользнуло даже в заявлении главы «Энергоатома» Юрия Недашковского, который тактично отметил: «Мы находимся в так называемом списке номер два, который предполагает, что „Энергоатом“ можно акционировать, но нельзя приватизировать». Он напомнил, что для корпоратизации НАЭК вполне можно обойтись имеющимся законодательством и никакой новый законопроект не нужен.

По неофициальной версии, нынешняя версия документа подготовлена на Банковой группой с участием Ирины Акимовой.

Собственно, при всем богатстве выбора особых претендентов, кроме «Росатома», и не наблюдается.