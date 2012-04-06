Молодежь гордится гражданством, хочет уехать, не пьет и не имеет секс-партнера (опрос)

65% молодежи гордятся тем, что являются гражданами Украины. А для 48% молодых украинцев практическое значение имеет такая демократическая ценность как свобода слова.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного в марте 2012 года Институтом Горшенина.

Согласно результатам исследования, которые переданы УНИАН, более половины - 65,1% - молодежи гордятся тем, что они граждане Украины. Почти каждый пятый - 17,6% - не испытывает гордости от факта наличия у себя украинского гражданства. Затруднились ответить на этот вопрос 17,3% молодежи.

Каждый второй молодой человек - 47,3% - считает наиболее важной проблемой своего населенного пункта экономическое развитие. Далее следуют коррупция и взяточничество - 31,2%, политическая нестабильность - 29,8%, а также алкоголизм и наркомания - 26,2%, и социальная защита населения - 20,7%. Проблемы образования беспокоят 19,2%, молодежная политика – 18,2%, проблемы здравоохранения – 14,6%, преступность – 13,2%, борьба с бедностью – 13,2%, кризис морали, культуры, нравственности – 12,9% молодых людей Украины.

Более трети представителей украинской молодежи - 37,9% - считают, что Украина сейчас должна двигаться в сторону сближения со странами Запада – Европейский Союз, США. Четверть опрошенных - 24,7% - полагает, что Украине следует сближаться с Россией, а 18,6% молодых украинцев полагают, что страна должна лавировать между Россией и странами Запада. Затруднились ответить на данный вопрос 18,8% респондентов.

Почти половина молодых украинцев - 48,8% - заявили, что такая демократическая ценность как свобода слова, имеет для них практическое значение. Также такую ценность для молодежи имеют: право на охрану здоровья, медицинскую помощь - 40,2%, личная неприкосновенность - 37,0%, право распоряжаться своей собственностью - 33,9%, судебная защита прав и свобод гражданина - 33,5%, а также – свобода передвижения, выбора места жительства - 32,8%.

Большинство молодых людей - 65,5% - всегда чувствуют ответственность за свои поступки. Более четверти - 29,7% - чувствуют ответственность за свои поступки иногда – все зависит от обстоятельств. Не испытывают такого чувства 2,9% представителей молодежи, а 1,9% - затруднились ответить на данный вопрос.

***

Почти 30% хотели бы уехать из Украины (из них 21,7% «скорее да», а 8,2% – «точно да»), почти половина - 48,4% - не планируют эмигрировать (из них 29,5% «скорее нет», а 18,9% – «точно нет»). Никогда не задумывались над этим 13,6% наших соотечественников, а 8,1% респондентов затруднились ответить на вопрос.

Большинство молодых людей - 84,6% - считают, что в Украине сегодня трудно добиться успеха. Верят в то, что это сделать легко – 11,1% опрошенных. При этом каждый второй представитель украинской молодежи - 50,8% - полагает, что достичь успеха легко за границей. Около трети - 35,0% - считают, что за границей это сделать сложно.

Каждый второй молодой украинец - 51,6% - считает, что статус человека в обществе зависит от его образования. Полагают, что имеют значение личные качества, способности и таланты человека, 41,7%, материальный достаток – 38,0%, личные связи – 37,7%, занимаемая должность – 32,2%, родственные связи – 27,1%. Только каждый четвертый молодой человек - 24,7% - высказал мнение, что статус человека в обществе зависит от его профессиональных качеств.

Полагают, что в Украине у мужчин и женщин существуют равные возможности для карьеры, 40,2% молодежи. При этом более трети - 36,8% - опрошенных полагает, что сделать карьеру в Украине проще мужчинам, а каждый шестой - 15,8% - высказал мнение, что это сделать проще женщинам.

Большинство молодых людей Украины - 71,3% - считает, что премии, дополнительные выплаты, повышение зарплаты более всего способствуют тому, что человек работает лучше. Также, по мнению молодежи, повышает мотивацию работника повышение в должности - 55,2%, предоставление квартиры, автомобиля (33,4%), предоставление возможности выполнять важные интересные задания - 26,7%, похвала, представление к наградам - 25,1%.

Большинство молодых украинцев - 68,3% - считают, что лучше всего искать работу с помощью родственников и знакомых. Верят в эффективность поиска вакансий в Интернете 45,5%, самостоятельную рассылку резюме по организациям, офисам, предприятиям – 34,1%. Предпочитают поиск вакансий в газетах, специализированных сборниках – 22,5%, размещение резюме на бесплатных кадровых Интернет-ресурсах – 15,4% опрошенных.

***

70% украинской молодежи предпочитает Интернет в качестве источника информации, а 55% - ежедневно пользуются социальными сетями.

Согласно результатам исследования, которые переданы УНИАН, большая часть украинской молодежи - 69,4% - предпочитает Интернет в качестве источника информации. Предпочитают телевидения 62,5%, беседы с людьми – 23,6%, печатные СМИ – 13,8%, а радио – 6,3% опрошенных.

Большинство украинской молодежи - 70,7% - пользуются Интернетом ежедневно. Каждый пятый опрошенный - 20,4% - пользуются Интернетом несколько раз в неделю, 4,3% - несколько раз в месяц, не менее одного раза в полугодие – 1,2% респондентов. Не пользуются Интернетом 2,8% молодых людей.

Большей части молодых людей Украины - 64,2% - Интернет необходим для поиска любого рода информации. Для работы, учебы он нужен 61,1%, для общения с другими пользователями в чатах, на форумах, в социальных сетях – 45,9%, для того, чтобы следить за новостями, событиями в мире и в стране – 44,8% респондентам. Предпочитают слушать музыку, смотреть фильмы, читать книги в Интернете – 39,9%, пользоваться электронной почтой – 31,2%, играть в игры – 25,9%, общаться с родственниками – 24,1%, искать новых друзей, людей с похожими интересами – 21,1% молодых людей.

Более половины молодых украинцев - 55,1% - ежедневно пользуется социальными сетями. Более четверти (26,9%) делает это несколько раз в неделю, 8,1% - несколько раз в месяц, 1,8% - не менее одного раза в полугодие. Не пользуются социальными сетями 7,0% респондентов.

Большинство молодых украинцев - 71,6% - е мыслят своей жизни без мобильного телефона. При этом более четверти - 26,6% - заявляют, что могли бы без него прожить. Большая часть молодежи - 62,3% - не представляют, как прожить без Интернета, при этом около трети опрошенных - 34,9% - заявили, что могли бы без него обойтись. Более половины респондентов - 54,0% - точно могли бы обойтись без общения в социальных сетях. Не представляют своей жизни без такого общения 41,6% молодежи.

Большинство молодых людей Украины - 76,9% - обычно проводят свободное время, встречаясь с друзьями. Играют в компьютерные игры, проводят время в Интернете – 41,7%, слушают музыку, радио – 38,7%, занимаются домашними делами – 37,7%, гуляют на свежем воздухе – 34,2%, смотрят телевизор дома – 31,1%, занимаются спортом – 29,7%, посещают кафе, бары, рестораны – 23,1%.

Более четверти молодых украинцев - 28,2% - предпочитает читать детективы. Исторические романы читают 21,2%, любовные истории – 18,9%, путешествия, фантастические путешествия – 16,7%, научную фантастику – 15,9%, юмористические, сатирические произведения – 13,8%, классическую литературу – 13,7% опрошенных. При этом 17,0% представителей молодежи отметили, что читают редко, а 11,6% - что не любят читать.

Читают художественные литературные произведения несколько раз в неделю 14,0% представителей молодежи. При этом 13,9% опрошенных заявили, что не интересуются художественной литературой, а 12,7% - читают художественные произведения несколько раз в месяц.

Около трети молодых людей Украины - 31,1% - занимаются спортом несколько раз в неделю. Ежедневно занимаются спортом 17,7% респондентов, а каждый десятый молодой человек - 10,7% - уделяет внимание спорту несколько раз в месяц. Не интересуются спортом 7,7% опрошенных.

Ходят в кино раз в месяц 18,6% представителей украинской молодежи. Посещают кинотеатр раз в полгода – 17,6%, несколько раз в месяц – 14,4% респондентов. Не ходят в кино 6,1% опрошенных молодых людей.

Более четверти молодых украинцев - 26,4% - не посещают театры. Бывают в театре раз в год 14,5% опрошенных, раз в несколько лет - 14,0%. При этом каждый десятый респондент посещает театры один раз в полугодие - 11,4%, и несколько раз в полугодие - 10,2%.

***

Почти половина украинской молодежи не употребляет крепких спиртных напитков, а 90% заявляют, что никогда не пробовали наркотики.

Согласно результатам исследования, которые переданы УНИАН, почти половина украинской молодежи - 48,6% - не употребляют крепких спиртных напитков. Треть - 34,3% – употребляют раз в месяц и реже, каждый десятый - 10,1% - несколько раз в месяц, 3,3% - раз в неделю, 1,4% - несколько раз в неделю, а 0,7% респондентов заявили, что употребляют крепкий алкоголь ежедневно.

Раз в месяц и реже употребляют слабоалкогольные спиртные напитки 30,4% молодых людей. Более четверти - 28,6% - не употребляют таких напитков вообще, а менее четверти - 23,9% – употребляют их несколько раз в месяц. Пьют слабоалкогольные напитки несколько раз в неделю – 7,9%, раз в неделю – 5,5%, а 1,9% представителей молодежи употребляют их ежедневно.

Подавляющее большинство молодых людей - 88,7% - заявили, что никогда не пробовали наркотики. Признались в том, что такой опыт у них был, 9,2% опрошенных, а 2,1% - отказались отвечать на данный вопрос.

Для большинства молодых людей Украины - 69,4% - недопустимо ни при каких обстоятельствах употребление наркотиков. Почти каждый второй опрошенный не приемлет однополый брак - 48,0%, и самоубийство - 45,9%. Считают недопустимым семейное насилие – 42,6%, торговлю людьми – 40,3%, отказ от новорожденного – 36,7% молодых людей. Не допускают лично для себя абортов – 33,9%, проституцию – 31,5%, курение – 20,8% опрошенных.

***

Большинство молодых украинцев - 64,2% - считают, что в семье должно быть два ребёнка.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного в марте 2012 года Институтом Горшенина.

Согласно результатам исследования, которые переданы УНИАН, почти каждый шестой - 14,9% - считает, что в семье ребёнок должен быть один, а 13,2% считают, что детей должно быть трое. За четырёх детей и более высказались 1,7% граждан. Затруднились ответить на вопрос 6,0% опрошенных.

Более трети респондентов - 38,5% - считают, что сексуальную жизнь нужно начинать в 16-18 лет. Наиболее подходящим возрастом 18-20 лет считают 35,8% наших соотечественников. По мнению 6,5% респондентов, сексуальную жизнь нужно начинать в 21-22 года, 3,5% опрошенных считают, что в 14-15 лет, 3,4% опрошенных высказались в пользу возраста выше 22 лет, а 0,5% считают достаточным для начала сексуальной жизни возраст 12-13 лет. При этом 4,1% респондентов отказались от ответа, а 7,7% затруднились ответить на вопрос.

Почти половина молодых украинцев - 45,3% - не имеют постоянного сексуального партнёра. Имеется таковой почти у каждого третьего - 31,2% - респондента. При этом почти каждый четвёртый - 23,5% - отказался ответить на вопрос.

Более трети молодых украинцев - 34,8% - планируют завести ребёнка, когда женятся или выйдут замуж. Планируют ребёнка, когда получат и образование, и хорошую работу, и своё жильё 22,7% респондентов. Когда будут иметь своё жильё, родителями готовы стать 13,8% украинцев; как только поймут, что встретили настоящую любовь – 13,7%; когда найдут работу и начнут зарабатывать – 13,1%; когда получат образование и хорошую работу – 12,3% опрошенных. При этом 16,4% наших сограждан полагаются на судьбу и ничего не планируют. Затруднились ответить на вопрос 4,1% респондентов.

***

Всеукраинское исследование «Молодежь Украины» было проведено Институтом Горшенина совместно с еженедельником «Комментарии» с 1 по 19 марта 2012 года. Всего, согласно выборке, с учетом основных социально-демографических характеристик населения Украины, было опрошено 1500 респондентов в городах с населением более 100 тысяч человек, которые располагаются в 24 областях Украины и АР Крым и репрезентируют население Украины в возрасте от 16-21 года. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-2,5%.