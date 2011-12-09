Чернобыльцы требуют уволить главу ПФ Львовщины за «хамское обращение»

Чернобыльцы Львовщины требуют от главы облгосадминистрации Михаила КОСТЮКА уволить руководителя Пенсионного фонда во Львовской области Александра ДРУГОВА «за высокомерное и хамское обращение с чернобыльцами».

Как сообщил УНИАН сопредседатель Гражданского движения "Вперед!" Руслан СЕКЕЛА, об этом сегодня заявили лидеры чернобыльских организаций области в ходе «круглого стола» представителей чернобыльских организаций Львовщины с руководством Львовской ОГА и управления Пенсионного фонда Украины в области.

Р.СЕКЕЛА также рассказал, что на встрече, состоявшейся в Управлении областного Пенсионного фонда, присутствовали представители Львовской облорганизации "Союз Чернобыль Украины", общественной организации "Матери Чернобыля", благотворительного фонда "Дети Чернобыля Львовщины" и молодежной организации "Поколение Чернобыля" .

По словам активиста, на встрече также озвучивались требования решить проблему надлежащего отпуска лекарств - с соответствующими скидками - чернобыльцам по рецептам в аптечных учреждениях области,

«В аптеках просто отказываются отпускать лекарства по чернобыльским рецептам, поскольку там предусмотрены скидки. Отвечают, что лекарства просто отсутствуют», - сказал Р.СЕКЕЛА.

Он также отметил, что сегодня в жилища некоторых участников акции протеста чернобыльцев, которая с 6 декабря проходит возле Львовской ОГА, «приходили неизвестные люди в штатском и запугивали, что участники акций протеста могут лишиться группы инвалидности».

Сегодня на площади возле Львовской ОГА остается четыре палатки чернобыльцев, в которых круглосуточно находятся представители чернобыльских организаций и движения "Вперед!". Участники акции надели белые повязки с надписью "Протестую", объявили мероприятие бессрочным и сегодня готовятся провести в палатки освещение, чтобы обеспечить минимальные условия пребывания людей в них.