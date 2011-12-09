Чернобыльцы требуют уволить главу ПФ Львовщины за «хамское обращение»
Озвучивалась проблема лекарств
Чернобыльцы Львовщины требуют от главы облгосадминистрации Михаила КОСТЮКА уволить руководителя Пенсионного фонда во Львовской области Александра ДРУГОВА «за высокомерное и хамское обращение с чернобыльцами».
Как сообщил УНИАН сопредседатель Гражданского движения "Вперед!" Руслан СЕКЕЛА, об этом сегодня заявили лидеры чернобыльских организаций области в ходе «круглого стола» представителей чернобыльских организаций Львовщины с руководством Львовской ОГА и управления Пенсионного фонда Украины в области.
Р.СЕКЕЛА также рассказал, что на встрече, состоявшейся в Управлении областного Пенсионного фонда, присутствовали представители Львовской облорганизации "Союз Чернобыль Украины", общественной организации "Матери Чернобыля", благотворительного фонда "Дети Чернобыля Львовщины" и молодежной организации "Поколение Чернобыля" .
По словам активиста, на встрече также озвучивались требования решить проблему надлежащего отпуска лекарств - с соответствующими скидками - чернобыльцам по рецептам в аптечных учреждениях области,
«В аптеках просто отказываются отпускать лекарства по чернобыльским рецептам, поскольку там предусмотрены скидки. Отвечают, что лекарства просто отсутствуют», - сказал Р.СЕКЕЛА.
Он также отметил, что сегодня в жилища некоторых участников акции протеста чернобыльцев, которая с 6 декабря проходит возле Львовской ОГА, «приходили неизвестные люди в штатском и запугивали, что участники акций протеста могут лишиться группы инвалидности».
Сегодня на площади возле Львовской ОГА остается четыре палатки чернобыльцев, в которых круглосуточно находятся представители чернобыльских организаций и движения "Вперед!". Участники акции надели белые повязки с надписью "Протестую", объявили мероприятие бессрочным и сегодня готовятся провести в палатки освещение, чтобы обеспечить минимальные условия пребывания людей в них.