США поздравляют Италию, Грецию и Турцию с будущим альтернативным газопроводом

Администрация Джорджа Буша поздравила лидеров Италии, Греции и Турции с успешным заключением соглашения о новом альтернативном газопроводе для транзита каспийского природного газа в Европу.

"США поздравляют премьер-министров Турции, Греции и Италии с подписанием сегодня в Риме межправительственного соглашения по трубопроводу Турция-Греция-Италия (TGI)", - говорится в распространенном в Вашингтоне заявлении официального представителя госдепартамента США Шона Макормака.

В документе подчеркивается, что подписанное соглашение определяет коммерческие и юридические рамки для транзита каспийского газа через трубопровод, "открывая путь для ускоренного строительства".

"Данное соглашение является краеугольным камнем общих усилий всех трех стран при решительной поддержке со стороны США и ЕС по содействию Европе в диверсификации поставок природного газа из Каспийского моря и продвижению экономического развития в каспийском регионе", - сказано в заявлении.

"Эти усилия являются дальнейшим развитием тесного сотрудничества, осуществляемого в течение последнего десятилетия между США, Азербайджаном, Грузией и Турцией для строительства Южно-Кавказского газопровода и нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, а также для расширения нашего сотрудничества и подключению к нему ключевых партнеров по ЕС", - говорится в документе.

РИА "Новости"