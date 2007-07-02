В Донецке исчез адвокат, защищавший осужденного за взрыв на стадионе ”Шахтер”

Киевское объединение "Независимая коллегия адвокатов" заявляет об исчезновении сотрудника объединения, адвоката Игоря НИКИТЮКА.

Он защищал в Донецком апелляционном суде осужденного пожизненно за соучастие в организации взрыва на стадионе "Шахтер" 15 октября 1995 года бывшего майора милиции Вячеслава СИНЕНКО. В результате взрыва погиб президент ФК "Шахтер" Ахать Брагин, а также несколько лиц из его окружения.

"Мы три недели его разыскиваем, но безуспешно. НИКИТЮК не появляется на работе, на связь не выходит. Его мобильный телефон не отвечает, sms-ки посылаем, но на связь он не выходит", - сказал по телефону корреспонденту УНИАН руководитель адвокатского объединения "Независимая коллегия адвокатов" Василий ПРИДУВАЛОВ.

Он также сообщил, что в первую неделю после невыхода И.НИКИТЮКА на работу в объединении думали, что тот заболел, однако теперь "не знают, что делать".

"Ни жена НИКИТЮКА, ни его знакомые также не знают, где он", - уточнил В.ПРИДУВАЛОВ. При этом он указал, что, насколько ему известно, жена И.НИКИТЮКА о его пропаже в милицию пока не заявляла.

"У нас есть паспортные данные адвоката, он прописан в Винницкой области, а в Киеве снимает квартиру. Но ее адреса мы также не знаем", -сообщил руководитель "Независимой коллегии адвокатов".

В.ПРИДУВАЛОВ не исключил, что исчезновение адвоката может быть связано в его профессиональной деятельностью. "В принципе, если допускать это, то только в связи с делом СИНЕНКО. Других особо резонансных дел в производстве НИКИТЮКА не было. В последнее время он занимался больше гражданскими делами", - сказал В.ПРИДУВАЛОВ.

"Я не думаю, что это связано с работой, хотя, конечно, исключать этого нельзя", - отметил руководитель объединения "Независимая коллегия адвокатов".