Дешевые спекуляции на “дорогом” хлебе

В Украине уже стало традицией, что перед выборами активно муссируются вопросы цены хлеба, водки и бензина. А в этом году масла в огонь предвыборного хлебного ажиотажа подлила засуха, потому за хлеб наши правительственные чиновники взялись с еще большим вдохновением. Создается впечатление, что несколько последних недель Кабинет министров только тем и занимается, что обсуждает ситуацию на рынке зерна, муки и хлеба и ищет виновных. Премьер-министр Виктор Янукович, чтобы не остаться в стороне такого в значительной мере популистского вопроса, как цена на хлеб, даже заявил, что могут “полететь руководители” руководства аграрного сектора правительства. Теперь, правда, он говорит, что с этим торопиться не будет.

Следовательно, глава правительства ищет виновных в министерствах, министры обвиняют предпринимателей в сверхдоходах, а страдает, в конечном итоге, как и всегда, рядовой украинец.

Не допустить роста цен на хлеб в канун выборов – задание правительству номер один. В ход идут все возможны механизмы – регуляция рентабельности мукомольных и хлебопекарских предприятий, которые уже давно являются частной собственностью и имеют право вести бизнес так же, как и металлургические заводы или водочные компании. Ограничение на экспорт зерна, когда разрешено вывезти лишь 3 тысячи тонн определенной культуры, что является фактически полным запрещением экспорта, и другие подобные меры тяжело назвать рыночными.

Кстати, знаковой является дата ограничения экспорта зерна – до 1 октября. Вспомните-ка, какого числа у нас выборы. Кроме того, правительственные чиновники начали травлю хлебопекарских предприятий – мол, вот кто жирует на украинцах, – забывая, что рентабельность в этой отрасли, мягко говоря, далеко не самая высокая.

То, что в Украине в этом году была засуха и урожай зерна будет меньше прошлогоднего – никто не сомневался. Однако такой спад не является катастрофическим: эксперты прогнозируют, что урожай пшеницы достигнет около 11,5–12 млн. тонн (в прошлом году собрали не намного больше – 14,2 млн.). Даже если продовольственная пшеница будет составлять лишь 40% нынешнего урожая, то добавив переходные остатки, запасы в Госрезерве, аграрном фонде и тому подобное, ситуацию можно будет исправить.

Традиционно Украина собирала около 34–38 млн. тонн зерна, из которых экспортировала около четверти. В этом году, по разным прогнозам, урожай будет на уровне 27–30 млн. тонн. Цена на внутреннем рынке в настоящее время превышает мировую, и вывозить зерно в принципе невыгодно, поэтому ежегодное потребление полностью обеспечено.

Очевидно, что шумиха вокруг засухи и неурожая имеет искусственный характер. По мнению президента холдинга «Т и С» Владимира Слабовского, ажиотаж вокруг зерна – это искусственно созданная проблема. “Реальная ситуация с зерном в Украине достаточно стабильна. Продовольственного зерна для внутренних потребностей рынка достаточно. А после сбора урожая во всех регионах Украины и подбивания балансов уже можно будет точно сказать, есть ли излишки зерна и можно ли будет направлять их на экспорт”, – говорит Слабовский.

Теперь относительно цены на хлеб и того ажиотажа, который вокруг этого вопроса подняло правительство. По данным государственной статистики, потребление хлеба и хлебобулочных изделий в Украине ежегодно сокращаются. Да, в 2006 году производство хлебобулочных изделий в нашей стране сократилось на 4,6% сравнительно с 2005 годом и составляло немного более 2 млн. тонн, в этом году такая тенденция сохраняется. Ее причина вполне очевидна – сокращение спроса. С повышением уровня жизни украинцы, как и европейские соседи, все меньше едят хлеб, переходя на более дорогие продукты питания. По мнению экспертов, лишь у небольшой части населения сегодня хлеб составляет значительный процент от общего потребления продуктов.

Как говорит директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский, нам нужно отказаться от “украинского мифа” о том, что дешевый хлеб определяет благосостояние людей. В развитых странах цена на хлеб в несколько раз выше, чем в Украине. Бутылка воды у нас дороже буханки! Однако цена на зерно отвечает мировой. Не абсурд ли? Как может зерно стоить так много, а хлеб, выпеченный из него, – так мало?

В то же время топливо, заработная плата и затраты производителей зерна растут в соответствии с мировыми тенденциями, растет и себестоимость продукта (зерна). Но правительство любой ценой хочет и дальше поддерживать иллюзию необходимости дешевого хлеба как показателя качества жизни. Сделать это можно, в частности, закрыв экспортные рынки, когда спрос ограничивается внутренним потреблением, предложение не уменьшается, и цена на зерно снижается.

Однако Украина давно отошла от плановой экономики, и если крестьянин, посеяв зерно, вложив собственные деньги в семена, горючее, удобрения и технику, не сможет продать свой продукт по надлежащей цене – по крайней мере, чтобы покрыть убытки, то на следующий год он откажется от хлебного бизнеса. Есть достаточно много культур, спрос на которые в мире растет в геометрической прогрессии, – скажем, рапс, из которого изготовливают биодизель. Если крестьяне будут переориентироваться на производство технических культур, что тогда будут говорить правительственные чиновники о цене на хлеб?

Пекари, говоря о росте стоимости на зерно, действительно подняли цену на хлеб. Правительство подняло шум, предпринимателей обвинили едва ли не в саботаже.

В действительности цена одной ковриги буханки в среднем на 10–15 копеек. В среднем семья из трех человек потребляет за день 1 буханку. Умножим сумму подорожания на 30 дней, и выходит, что расходы на хлеб одной семьи выросли в среднем на 3 грн. Неужели это такая катастрофа?

Правительство своим постановлением позволило местным администрациям регулировать рентабельность хлебопекарских предприятий. По мнению руководителя аналитического отдела консалтингового агентства ААА Марии Колесник, такие ограничения могут привести к тому, что производители изменят рецептуру хлеба и будут использовать зерно худшего качества или уменьшать вес каравая, оставив цену на старом уровне. “Как следствие, украинский хлеб вместо того, чтобы быть черным, станет серым”, – говорит Колесник. Как в хрущевские времена...

Производители хлеба не хотят комментировать действия правительства на хлебном и зерновом рынке, говорят, что в этих вопросах имеется политическая составляющая, и как только завершатся выборы, вопрос хлеба исчезнет.

А кто в этом сомневается?

Лилия Иванчук