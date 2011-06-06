ВНО по украинскому языку и литературе сдавали почти 225 тысяч человек

3 и 4 июня состоялось наиболее масштабное внешнее независимое оценивание знаний абитуриентов по украинскому языку и литературе.

Всего на пункты тестирования явилось 223 тыс. 161 участник, средняя явка за два дня составляла 88,98%, сообщили УНИАН в Гражданской сети ОПОРА.

Количество участников тестирования по сравнению с прошлогодним сократилось на 200 тыс. лиц, что связано как с малым количеством выпускников, так и признанием сертификатов ВНО 2008-2010 гг.

Наблюдатели сети ОПОРА отмечают надлежащий уровень организации тестирования на местах и преимущественно согласованную работу персонала пунктов тестирования. Активисты организации работали на 75% пунктов, которые были определены в соответствии с выборкой, в 12 регионах Украины.

Наблюдение происходит в рамках национальной кампании мониторинга ВНО при содействии Альянса Программы содействия независимому тестированию в Украине (USETI Legacy Alliance).