Площадь «Среднего Побужья» хотят увеличить втрое

В Винницкой области в этом году планируется расширить площадь регионального ландшафтного парка «Среднее Побужье» более чем в три раза – до 8 тысяч гектаров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил начальник Государственного управления охраны окружающей природной среды в Винницкой области Владимир КРИСЬКО.

По его словам, в региональный ландшафтный парк «Среднее Побужье» войдут земли территориальных общин Тывривского, Немировского и частично Тульчинского районов.

«Целью создания этого парка было включить в заповедную зону долину реки Южный Буг. В основном это в пределах прибрежной защитной полосы. А также могут войти в заповедную зону и населенные пункты. Всем известно, что река Южный Буг является уникальной. Поэтому и целью является сохранение пейзажей и ландшафта реки, известной своими порогами и чрезвычайной природой», - сказал В.КРИСЬКО.

Он отметил, что планируется увеличить площадь парка до 8 тысяч гектаров, а теперь его площадь составляет в пределах Тывривского района около 2,5 тысячи гектаров.

«В ходе проведения общественных слушаний население согласилось с потребностью создания такого парка, однако уже два года сессия Немировского райсовета переносит этот вопрос, мотивируя это тем, что они недостаточно изучили этот вопрос, несмотря на то, что мы подавали полный пакет документации по расширению плащи парка», - отметил руководитель управления.

По словам В.КРИСЬКО, вопрос остается открытым по Тульчинскому и Немировскому райсоветам.