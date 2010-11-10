Банки потребуют от юрлиц данные об их собственниках

Национальный банк Украины (НБУ) намерен обязать банки требовать от юридических лиц при открытии счетов предоставления данных о собственниках существенного участия. Это предусмотрено в проекте изменений к Инструкции о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранных валютах, текстом которого располагает УНИАН.

«Банк дополнительно к документам, которые предусмотрены этой Инструкцией для открытия счета юридического лица, обязан вытребовать от этого клиента сведения о составе органов управления юридического лица, владельцев существенного участия в юридическом лице и контролеров юридического лица», - говорится в проекте документа.

При этом предлагается предоставить банку право вытребовать от клиента другую информацию относительно его идентификации, например, о содержании его деятельности и финансовом состоянии.

Кроме того, регулятор намерен предоставить право зачислять и списывать с текущих счетов физических лиц – резидентов валюту согласно договору с уполномоченным банком на проведение арбитражных операций на условиях маржинальной торговли.

При этом, планируется запретить в пределах Украины перевод иностранной валюты с текущего счета с помощью банковской карточки, в том числе, и для перевода на другие собственные счета клиента.

НБУ намерен разрешить использовать валюту с текущего счета юридического лица, которое имеет соответствующие разрешения, с помощью банковской карточки осуществлять расчеты с нерезидентом-авиакомпанией и нерезидентом-поставщиком туристических услуг, которые не имеют постоянного представительства на территории Украины.