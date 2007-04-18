Ночью под Киев перебросят войска для усиления президентского полка?

Оппозиция будет провоцировать драки, для того, чтобы дать повод Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО ввести чрезвычайное положение.

Об этом заявил на заседании парламента член фракции Партии регионов Василий КИСЕЛЕВ, передает корреспондент УНИАН.

По словам В.КИСЕЛЕВА, есть «абсолютно достоверная информация», что сегодня ночью из Днепропетровска для усиления президентского полка «собираются перебросить военных, которые должны две недели дислоцироваться под Киевом».

При этом председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ напомнил, что Президент Украины В.ЮЩЕНКО «почти торжественно заявил о том, что он не допустит введения чрезвычайного положение, никаких применений силовых структур».