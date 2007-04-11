Азаров: спрос на валюту пока не дошел до критической отметки

Первый вице-премьер-министр, министр финансов Николай АЗАРОВ заявляет, что увеличение спроса на валюту не носит критического характера.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Н.АЗАРОВ высказал сегодня на брифинге в Кабмине.

«Я как министр финансов не хотел бы обострять тему с валютным курсом. Проблема есть, и требует внимания правительства. Нужен взвешенный подход и со стороны правительства, и со стороны Национального банка», - сказал Н.АЗАРОВ.

Вице-премьер подчеркнул, что в регулировании валютного рынка правительство и Национальный банк будут действовать согласованно.