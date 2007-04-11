Азаров: спрос на валюту пока не дошел до критической отметки
15:44, 11 апреля 2007Общество
848 0
Министр не хочет обострять тему
Первый вице-премьер-министр, министр финансов Николай АЗАРОВ заявляет, что увеличение спроса на валюту не носит критического характера.
Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Н.АЗАРОВ высказал сегодня на брифинге в Кабмине.
«Я как министр финансов не хотел бы обострять тему с валютным курсом. Проблема есть, и требует внимания правительства. Нужен взвешенный подход и со стороны правительства, и со стороны Национального банка», - сказал Н.АЗАРОВ.
Вице-премьер подчеркнул, что в регулировании валютного рынка правительство и Национальный банк будут действовать согласованно.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter