С 2008 года в Украине должен функционировать рынок земли

Для парламента и правительства чрезвычайно важным является завершение нормативных процедур по законодательному обеспечению свободного оборота земли с тем, чтобы в стране с 2008 года начал эффективно работать рынок земли. Об этом заявил министр экономики Анатолий КИНАХ, выступая сегодня на третьем деловом круглом столе с правительством Украины и "Economist Conferences".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УСПП, по мнению министра экономики, это необходимо для того, чтобы положить конец злоупотреблением во время операций с землей. „Должны заработать все рыночные механизмы, включая системы кредитования, инвестирование, ипотеку. Также на законодательном уровне необходимо урегулировать все вопросы права собственности на землю. Только четкие и прозрачные условия позволят предотвратить злоупотребления, которые регистрируются в настоящее время, составить реальную стоимость и сформировать реальную цену земли”, - отметил А.КИНАХ.

При этом министр выразил убеждение, что пренебрежение ресурсом земли сдерживает последующее развитие экономики на селе, рост уровня ее конкурентоспособности, мешает увеличению инвестиционных потоков.